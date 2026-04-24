Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Supermercati aperti il 25 aprile, Festa della Liberazione: gli orari aggiornati

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sabato 25 aprile, in tutta Italia, è un giorno festivo: si celebra infatti l'anniversario della Liberazione. Ecco i supermercati che restano aperti.

Quello che devi sapere

I supermercati

Il 25 aprile non è un sabato qualsiasi. Diversi consumatori, alle prese con la spesa settimanale oppure, complice il tempo mite, con gli acquisti da fare per picnic, grigliate e gite fuori porta si chiedono se i supermercati restino aperti per la Festa della LiberazioneNon esiste una risposta univoca: scuole, uffici pubblici sono chiusi e le attività commerciali a ritmo ridotto contribuiscono a una giornata sospesa, a metà tra una celebrazione e un giorno di pausa. Eppure, la ricorrenza non ferma del tutto il settore della grande distribuzione organizzata.

 

Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.

 

Per approfondire: 

Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di Federalberghi

1/13

Aldi

Partiamo da Aldi. La catena ha deciso che il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, le serrande resteranno alzate nella maggior parte dei negozi osservando l'orario domenicale, dalle 9:00 alle 21:00. Eventuali eccezioni sono visibili online a questo link

 

Per approfondire: 

25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia

2/13
pubblicità

Bennet

I supermercati Bennet manterranno il servizio in numerosi negozi seguendo come orario indicativo la fascia compresa tra le 8:30 e le 21:30. A questo link è possibile verificare l'elenco delle aperture e delle chiusure.

 

Per approfondire: Ponte 25 aprile, prenotato 80% camere online: montagna e città arte in testa

3/13

Carrefour

Per quanto riguarda Carrefour, ogni punto vendita decide in autonomia se rimanere aperto nel giorni festivo o chiudere. In linea generale, molti punti vendita restano aperti ma in orari ridotti, concentrati soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio. Ogni dettaglio è consultabile online (a questo link). 

4/13
pubblicità

Conad

A determinare la gestione del 25 aprile nei supermercati Conad sono i singoli soci imprenditori. Molti punti vendita, specie nelle regioni più popolate, terranno alzata la saracinesca con orari ridotti, generalmente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 e alle 20:00. Il consiglio resta quello di verificare il negozio specifico prima di recarsi sul posto. A questo link è possibile consultare i dettagli.

5/13

Coop

La situazione è invece opposta in casa Coop che in vista del 25 aprile ha optato per la chiusura nella maggior parte dei suoi supermercati. La decisione dipende da un richiamo esplicito ai valori della ricorrenza civile come momento di riflessione collettiva sui principi di libertà e democrazia.

6/13
pubblicità

Crai

Per la giornata del 25 aprile Crai seguirà uno schema di apertura con orario non continuato. Il servizio verrà garantito dalle 8.30 alle 13:00 e poi dalle 15.30 alle 20:00. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link,

7/13

Esselunga

I supermercati Esselunga confermano l’apertura della maggior parte dei punti vendita osservando l'orario festivo, generalmente dalle 8:00 alle 20:00. Ma non sono escluse possibili variazioni locali. I dettagli possono essere consultati sul sito web a questo link.

8/13
pubblicità

Il Gigante

Anche i punti vendita de Il Gigante osserveranno nella maggior parte dei casi l'orario continuato dalle 8.30 alle 20:00. Sono da considerare alcune eccezioni a livello locale consultabili a questo link.

9/13

Iper

I negozi Iper - la grande I confermano la regolare attività nella maggior parte dei punti vendita. Viene dunque garantito il servizio ma con orari modulati a seconda del singolo negozio. I dettagli sono online a questo link.

10/13
pubblicità

Lidl

Per quanto riguarda Lidl, verrà garantita l'operatività nella maggior parte dei punti vendita seguendo orari festivi, indicativamente dalle 8:00 alle 21:30. Tuttavia, come per altre catene potrebbero esserci variazioni relative alla singola sede. L'elenco di aperture e chiusure è consultabile sul sito web a questo link

11/13

Md

Anche per Md, ogni punto vendita decide in autonomia se rimanere aperto in occasione della giornata festiva. L'attività è soggetta a possibili riduzioni d'orario rispetto a un classico sabato feriale. Per saperne di più è disponibile il sito web a questo link

12/13
pubblicità

Pam/Pam Panorama

La catena Pam/Pam Panorama dovrebbe rimanere aperta con orario che nella maggior parte dei negozi sarà continuato dalle 8:00 alle 22:00. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito a questo link

 

Per approfondire: 

25 aprile, perché si festeggia la Liberazione

13/13
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti

Cronaca

Previsioni ponte 1 maggio, pioggia al Nord e caldo record al Sud

Cronaca

Scuola, tutte le novità per docenti e istituti nel decreto Pnrr

Cronaca

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

Cronaca

Corruzione, Anac: "Senza abuso d'ufficio servivano più garanzie"