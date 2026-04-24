Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti

Supermercati aperti il 25 aprile, Festa della Liberazione: gli orari aggiornatiCronaca
Introduzione
Sabato 25 aprile, in tutta Italia, è un giorno festivo: si celebra infatti l'anniversario della Liberazione. Ecco i supermercati che restano aperti.
Quello che devi sapere
I supermercati
Il 25 aprile non è un sabato qualsiasi. Diversi consumatori, alle prese con la spesa settimanale oppure, complice il tempo mite, con gli acquisti da fare per picnic, grigliate e gite fuori porta si chiedono se i supermercati restino aperti per la Festa della Liberazione. Non esiste una risposta univoca: scuole, uffici pubblici sono chiusi e le attività commerciali a ritmo ridotto contribuiscono a una giornata sospesa, a metà tra una celebrazione e un giorno di pausa. Eppure, la ricorrenza non ferma del tutto il settore della grande distribuzione organizzata.
Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.
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Aldi
Partiamo da Aldi. La catena ha deciso che il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, le serrande resteranno alzate nella maggior parte dei negozi osservando l'orario domenicale, dalle 9:00 alle 21:00. Eventuali eccezioni sono visibili online a questo link.
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Bennet
I supermercati Bennet manterranno il servizio in numerosi negozi seguendo come orario indicativo la fascia compresa tra le 8:30 e le 21:30. A questo link è possibile verificare l'elenco delle aperture e delle chiusure.
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Carrefour
Per quanto riguarda Carrefour, ogni punto vendita decide in autonomia se rimanere aperto nel giorni festivo o chiudere. In linea generale, molti punti vendita restano aperti ma in orari ridotti, concentrati soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio. Ogni dettaglio è consultabile online (a questo link).
Conad
A determinare la gestione del 25 aprile nei supermercati Conad sono i singoli soci imprenditori. Molti punti vendita, specie nelle regioni più popolate, terranno alzata la saracinesca con orari ridotti, generalmente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 e alle 20:00. Il consiglio resta quello di verificare il negozio specifico prima di recarsi sul posto. A questo link è possibile consultare i dettagli.
Coop
La situazione è invece opposta in casa Coop che in vista del 25 aprile ha optato per la chiusura nella maggior parte dei suoi supermercati. La decisione dipende da un richiamo esplicito ai valori della ricorrenza civile come momento di riflessione collettiva sui principi di libertà e democrazia.
Crai
Per la giornata del 25 aprile Crai seguirà uno schema di apertura con orario non continuato. Il servizio verrà garantito dalle 8.30 alle 13:00 e poi dalle 15.30 alle 20:00. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link,
Esselunga
I supermercati Esselunga confermano l’apertura della maggior parte dei punti vendita osservando l'orario festivo, generalmente dalle 8:00 alle 20:00. Ma non sono escluse possibili variazioni locali. I dettagli possono essere consultati sul sito web a questo link.
Il Gigante
Anche i punti vendita de Il Gigante osserveranno nella maggior parte dei casi l'orario continuato dalle 8.30 alle 20:00. Sono da considerare alcune eccezioni a livello locale consultabili a questo link.
Iper
I negozi Iper - la grande I confermano la regolare attività nella maggior parte dei punti vendita. Viene dunque garantito il servizio ma con orari modulati a seconda del singolo negozio. I dettagli sono online a questo link.
Lidl
Per quanto riguarda Lidl, verrà garantita l'operatività nella maggior parte dei punti vendita seguendo orari festivi, indicativamente dalle 8:00 alle 21:30. Tuttavia, come per altre catene potrebbero esserci variazioni relative alla singola sede. L'elenco di aperture e chiusure è consultabile sul sito web a questo link.
Md
Anche per Md, ogni punto vendita decide in autonomia se rimanere aperto in occasione della giornata festiva. L'attività è soggetta a possibili riduzioni d'orario rispetto a un classico sabato feriale. Per saperne di più è disponibile il sito web a questo link.
Pam/Pam Panorama
La catena Pam/Pam Panorama dovrebbe rimanere aperta con orario che nella maggior parte dei negozi sarà continuato dalle 8:00 alle 22:00. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito a questo link.
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