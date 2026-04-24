Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti

Il 25 aprile non è un sabato qualsiasi. Diversi consumatori, alle prese con la spesa settimanale oppure, complice il tempo mite, con gli acquisti da fare per picnic, grigliate e gite fuori porta si chiedono se i supermercati restino aperti per la Festa della Liberazione. Non esiste una risposta univoca: scuole, uffici pubblici sono chiusi e le attività commerciali a ritmo ridotto contribuiscono a una giornata sospesa, a metà tra una celebrazione e un giorno di pausa. Eppure, la ricorrenza non ferma del tutto il settore della grande distribuzione organizzata.

Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.

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