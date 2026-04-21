Introduzione

In un quadro internazionale instabile, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalle criticità legate ai carburanti negli aeroporti, il turismo continua a rappresentare uno dei principali pilastri dell’economia nazionale. La presenza della premier Giorgia Meloni alla 76ª assemblea di Federalberghi ha ribadito il ruolo strategico del comparto, che nel 2025 ha inciso per il 13% sull’occupazione e ha generato un contributo al Pil pari a 237 miliardi di euro, confermando un impatto che supera ampiamente il dato percentuale ufficiale. Ecco cosa sapere.