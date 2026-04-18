Alla 76esima assemblea di Federalberghi è intervenuta, come detto, anche la premier Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio ha sottolineato che il turismo "è il comparto che ci identifica e ci caratterizza e racconta al mondo cosa significhi essere italiani", aggiungendo che "promuove i nostri valori e il nostro stile di vita". Per Meloni "il turismo italiano è tornato forte, solido e in salute grazie agli operatori che si sono rimboccati le maniche". "Il lavoro non si crea per decreto, quello che deve fare lo Stato è mettere gli imprenditori nelle migliori condizioni per produrre ricchezza", ha spiegato.