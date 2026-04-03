Il sottosegretario al Ministero della Cultura è stato scelto per ricoprire l'incarico al posto di Daniela Santanché. Mazzi ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana", ha detto

Gianmarco Mazzi sarà il nuovo ministro del Turismo. Il sottosegretario al Ministero della Cultura ( CHI È ) è stato scelto per ricoprire l'incarico al posto di Daniela Santanché, che aveva rassegnato le dimissioni dal dicastero lo scorso 25 marzo. Mazzi ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana", ha detto Mazzi dopo il giuramento. "Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami", ha aggiunto, ringraziando il ministro Alessandro Giuli. "Lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo", ha concluso Mazzi.

Chi è Gianmarco Mazzi

Veronese, 65 anni, Mazzi ha ricoperto il ruolo di sottosegretario al ministero della Cultura, dove ha consolidato competenze e relazioni costruite nel corso di una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Laureato in Giurisprudenza con una tesi in diritto amministrativo dal titolo "L’intervento pubblico nel campo dello spettacolo fra promozione culturale e mercato", Mazzi è stato eletto deputato nell’attuale legislatura con Fratelli d'Italia, avviando così il suo impegno diretto nelle istituzioni. Un percorso che si innesta su un background professionale articolato, caratterizzato da iniziative e attività che hanno coinvolto non solo il settore culturale, ma anche quello sportivo.

Il giuramento al Quirinale

Mazzi è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A proporre la nomina è stata la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La premier ha cessato quindi dalla carica assunta ad interim di Ministro del turismo. Presenti al giuramento, in qualità di testimoni, erano il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere militare del presidente della Repubblica, il Generale Gianni Candotti. Presenti anche la premier Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Meloni: "Buon lavoro a Mazzi, sa riconoscere il talento"

In un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha augurato "buon lavoro" a Mazzi. "La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l'Italia nel mondo e a rafforzare sempre di pià l'attrattività della nostra Nazione", ha scritto la premier.

Santanchè: "Congratulazioni a Mazzi, fiera di aver ricoperto l'incarico di ministro"

Anche Santanchè ha commentato la nomina di Mazzi, esprimendo “le mie più sincere e sentite congratulazioni al nuovo ministro del Turismo. Una scelta "giusta, grazie alla quale l’industria turistica italiana potrà contare su una figura di assoluto spessore", ha aggiunto l'ex ministra. Santanchè si è poi detta "fiera di aver ricoperto questo incarico e felice che l’operato verrà portato avanti da una persona come lui" e "sicura che il ministro Mazzi continuerà a dare slancio a un settore che, negli ultimi anni, macinando record e primati, abbiamo reso centrale per il benessere socioeconomico dell’Italia".

Malan: "Mazzi come ministro del Turismo è un'ottima scelta"

"Gianmarco Mazzi sarà un ottimo ministro del Turismo proseguendo il percorso che nei tre scorsi anni ha portato questo settore a grandi risultati", ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Mazzi "ha sempre fatto bene in tutto ciò che ha intrapreso e anche questa volta il presidente Meloni conferma il criterio del merito", ha aggiunto Malan.

Fontana: "Congratulazioni al ministro del Turismo Mazzi"

A commentare la nomina di Mazzi è stato anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Rivolgo a Gianmarco Mazzi le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Ministro del Turismo", ha detto. "Ci lega la comune e fiera appartenenza veronese. Sono certo che saprà valorizzare l'esperienza maturata in un settore strategico per il Paese", ha sottolineato.

Donzelli: "Auguri di buon lavoro al nuovo ministro Mazzi"

Sulla nomina di Mazzi si è espresso anche il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al nuovo ministro per il turismo, Gianmarco Mazzi", ha detto. "Il governo Meloni non ha rallentato nemmeno un minuto e va avanti più determinato di prima, impegnato pancia a terra a lavorare nell'interesse degli italiani. Un ringraziamento particolare va al ministro uscente, Daniela Santanchè, il cui lavoro è stato apprezzato da tutti, in particolare dagli operatori del settore", ha rimarcato Donzelli.