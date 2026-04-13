L’indagine mette a fuoco inoltre la destinazione degli “interventi in materia di turismo” che secondo la legge del 2011 i Comuni sarebbero obbligati a intraprendere utilizzando le risorse in arrivo dalla tassa di soggiorno. L’ad di Jfc Feruzzi parla di “situazione disarmante” laddove molti amministratori locali “vorrebbero utilizzare, e molti lo fanno, tali introiti come spesa corrente, in maniera decisamente non rispondente alle intenzioni del legislatore”.

Guardando ai rendiconti sull’uso dei fondi, comunque, per fare alcuni esempi, Cortina ha per esempio investito negli eventi, sportivi e non, mentre Abano Terme ha puntato su manutenzione e servizi mentre Rimini sul potenziamento del trasporto pubblico.

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