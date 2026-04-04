Il ticket non è ad esempio dovuto da chi accede esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, senza passare per la Città Antica. Non va corrisposto nemmeno da chi accede soltanto alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Ferrovia di Santa Lucia e all’area di diretto collegamento con P.le Roma e Stazione di San Basilio. Non viene richiesto nemmeno per il “tratto prospicente gli approdi dedicati alle imbarcazioni Gran Turismo presso Riva degli Schiavoni” e per le isole minori: Lido di Venezie (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, La Certosa, S. Servolo, S. Clemente, Poveglia e Sacca Sessola.