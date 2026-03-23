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Overtourism, Ztl in passo Gardena: da 2027 aperto solo a residenti, artigiani e grossisti

Cronaca
©Ansa

Saranno creati 150 posti macchina a pagamento per gli escursionisti, accessibili solo su prenotazione online. Eccezioni previste per spostamenti di lavoro e ospiti degli alberghi lungo la strada. Il servizio di bus sarà rafforzato, con intervalli ogni 15-20 minuti

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È in vista una sorta di 'Ztl anti-overtourism' a passo Gardena, che collega l'omonima valle con la val Badia. Dall'estate 2027, da maggio a ottobre, potranno transitare dunque solo gardenesi e badioti. A passo Gardena saranno creati 150 posti macchina a pagamento per gli escursionisti, accessibili solo su prenotazione online. Lo annuncia il quotidiano Dolomiten. Sono previste eccezioni per spostamenti di lavoro (ad esempio artigiani e grossisti), gli ospiti degli alberghi lungo la strada e altri per validi motivi. Il servizio di bus sarà rafforzato, con intervalli ogni 15-20 minuti.

Fino a 11mila passaggi giornalieri

Per gli impianti di risalita che portano da valle verso il passo saranno applicate le normale tariffe del trasporto pubblico locale altoatesino. Invece dei 21 chilometri per raggiungere la val Badia dalla val Gardena, o viceversa gli automobilisti dovranno percorrere la doppia distanza tramite i pass Sella e Pordoi oppure, addirittura, 100 chilometri, transitando per la val Pusteria. Il provvedimento, elaborato da un gruppo di lavoro, si inserisce nelle misure contro l'assalto dei turisti sulle Dolomiti. La strada in alta stagione registra infatti fino a 11mila passaggi giornalieri. Trattandosi di una strada provinciale, serve comunque il placet della Giunta provinciale per poter entrare in vigore.

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