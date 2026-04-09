Introduzione

Qualità della vita, senso di comunità, nuove tendenze e, soprattutto, energia urbana. E' questo a muovere l'annuale classifica Best Cities di Time Out, una delle più autorevoli del settore travel. A decretare le migliori città del pianeta sono proprio coloro che, quelle stesse città, le vivono. Spirito di accoglienza e familiarità in testa alle caratteristiche più ricercate. Giunta alla sua decima edizione, la lista quest'anno è stata realizzata valutando le opinioni di 24mila abitanti in 150 città del mondo. I cittadini sono stati intervistati su vari aspetti della vita urbana, come cibo, nightlife e cultura, ma anche accessibilità economica, felicità e atmosfera generale della città. A un panel di oltre 100 esperti di Time Out è stato inoltre chiesto di indicare le città più entusiasmanti del momento. Tutti i dati raccolti — basati su 44 criteri differenti — sono stati poi combinati per creare la classifica finale. Il risultato? Una panoramica dei luoghi più interessanti in cui vivere e viaggiare nel 2026.