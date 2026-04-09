Introduzione
Qualità della vita, senso di comunità, nuove tendenze e, soprattutto, energia urbana. E' questo a muovere l'annuale classifica Best Cities di Time Out, una delle più autorevoli del settore travel. A decretare le migliori città del pianeta sono proprio coloro che, quelle stesse città, le vivono. Spirito di accoglienza e familiarità in testa alle caratteristiche più ricercate. Giunta alla sua decima edizione, la lista quest'anno è stata realizzata valutando le opinioni di 24mila abitanti in 150 città del mondo. I cittadini sono stati intervistati su vari aspetti della vita urbana, come cibo, nightlife e cultura, ma anche accessibilità economica, felicità e atmosfera generale della città. A un panel di oltre 100 esperti di Time Out è stato inoltre chiesto di indicare le città più entusiasmanti del momento. Tutti i dati raccolti — basati su 44 criteri differenti — sono stati poi combinati per creare la classifica finale. Il risultato? Una panoramica dei luoghi più interessanti in cui vivere e viaggiare nel 2026.
Quello che devi sapere
1 - Melbourne, Australia
Per la prima volta in assoluto, una città australiana conquista il primo posto nella classifica annuale di Time Out dedicata alle 50 migliori città del mondo. Melbourne è stata incoronata miglior città al mondo per il 2026: i residenti hanno valutato molto positivamente la scena gastronomica, culturale e artistica della loro città, oltre agli spazi verdi, alle comunità di quartiere, alla facilità di muoversi a piedi e al trasporto pubblico. La capitale dello stato di Victoria aveva già raggiunto il secondo posto dieci anni fa, nel 2016, mentre quest’anno ha guadagnato tre posizioni, salendo dal quarto posto del 2025 al primo. Anche Sydney compare nella classifica, al numero 21, mentre Adelaide si posiziona al numero 29.
2 - Shanghai, Cina
Secondo gradino del podio per Shanghai. La città, sulla costa centrale cinese, si distingue per la sua capacità di reinventarsi, tra nuovi spazi culturali, locali di tendenza e una scena food in costante evoluzione. Shanghai è una città profondamente radicata nella storia, ma sempre proiettata verso il futuro. L'architettura cinese e quella dell'epoca coloniale convivono con progetti interdisciplinari. La città ha ottenuto il punteggio più alto in termini di convenienza economica, con l'88% dei residenti che concorda sul fatto che mangiare fuori al ristorante sia economico e il 90% che afferma lo stesso per prendere un caffè e andare al cinema. È anche una delle città più adatte ai ciclisti, con il 78% dei residenti che afferma che è facile spostarsi su due ruote.
3 - Edimburgo, Scozia
La capitale scozzese affascina per il perfetto equilibrio tra storia e contemporaneità. Gli abitanti hanno elogiato Edimburgo assegnandole il punteggio più alto a per il suo essere pedonale oltre al massimo dei voti per il cibo (con un indice di gradimento del 94%), gli spazi verdi (91%) e la cultura (90%). Non c'è da stupirsi che chi vive qui sia tra i più felici di tutte le città interpellate da Time Out quest'anno, con il 91% degli intervistati che concorda nel trovare soddisfazione nelle proprie esperienze quotidiane.
4 - Londra, Inghilterra
Londra resta tra le migliori città al mondo grazie alla sua offerta culturale e a una scena gastronomica e creativa sempre all’avanguardia. "Londra - si legge su Time Out - è fantastica perché, oggettivamente, rimane la città più londinese del mondo. Difficilmente troverete un luogo più vario, eccentrico ed emozionante in qualsiasi altro posto sulla Terra. Se parliamo di cultura, cibo e divertimento, nessun altro posto al mondo può competere con i musei e le gallerie gratuiti della capitale britannica, l'infinita varietà di ristoranti e l'irrefrenabile cultura dei pub". La capitale britannica ha ottenuto un punteggio quasi perfetto per la sua scena artistica e culturale, con il 99% dei londinesi che la definisce "buona" o "fantastica". È anche un'oasi di verde, secondo il 94% dei residenti, e, naturalmente, rimane uno dei posti migliori al mondo per mangiare fuori, con il 96% dei londinesi che valuta positivamente la sua offerta gastronomica.
5 - New York, Stati Uniti
Quinto gradino della classifica per New York che continua a distinguersi per la sua energia unica, la nightlife, l’offerta culturale e la capacità di essere sempre un passo avanti. "Una città che ti assorbe completamente fino a farti dimenticare tutto il resto" si legge su Time Out. New York è ancora una volta il luogo più entusiasmante del mondo secondo il 78% dei newyorkesi che la descrivono come tale (il punteggio più alto, di gran lunga, tra tutte le città coinvolte). Secondo il sondaggio, questo fermento inarrestabile è da attribuire alla sua vivace scena artistica e culturale, che ha ottenuto un enorme indice di gradimento del 93%, e ai suoi ristoranti di fama mondiale, apprezzati dal 91% dei newyorkesi.
6 - Cape Town, Sudafrica
Posizione numero 6 per Cape Town, in Sudafrica, che tra natura mozzafiato e vita urbana dinamica offre un equilibrio raro. Il suo punto di forza è l’accessibilità unita a una scena culturale e gastronomica in crescita. "Questa città - si legge - ha tutto: spiagge incontaminate, quartieri ricchi di carattere e abitanti genuinamente cordiali, dai fiorai del centro ai pescatori che tirano a riva il pescato del giorno nella baia di Kalk, fino all'eccellenza creativa dei suoi imprenditori del settore dell'ospitalità". Cape Town può ufficialmente fregiarsi del titolo di città più bella del mondo, con l'86% dei residenti – la percentuale più alta tra tutte le città intervistate – che la descrivono come tale. La stessa percentuale ha apprezzato gli spazi verdi e la natura e ben l'85% dei suoi abitanti afferma che il proprio benessere e la qualità della vita sono "buoni" o "eccezionali".
7 - Città del Messico, Messico
Colorata, intensa e creativa. Città del Messico è una destinazione che fonde con disinvoltura l'eredità azteca, l'arte contemporanea e una fiorente scena gastronomica (valutata positivamente dall'80% dei suoi residenti). Dalla straordinaria vita notturna di Álvaro Obregón e La Roma ai rinomati cocktail bar di Condesa, l'atmosfera di questa città è sofisticata ma rilassata, ideale per fare nuove amicizie. È anche una fantastica meta per lo shopping, con l'85% degli abitanti che la considera un luogo ideale per negozi indipendenti e artigiani locali.
8 - Bangkok, Thailandia
In posizione numero 8 della classifica troviamo Bangkok. Vibrante e accessibile, è amata per la sua energia costante, il cibo incredibile e una qualità della vita percepita sorprendentemente alta. Bangkok è una città che "prospera nel suo splendido caos, dove templi secolari come Wat Arun sorgono accanto a imponenti grattacieli brutalisti". Inclusiva e aperta mentalmente – la recente legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso ne è la conferma – la "Terra dei Sorrisi" rimane una delle città più accoglienti al mondo in cui perdersi. È anche, ancora una volta, una delle migliori città al mondo in cui vivere per la Generazione Z, con il 67% dei giovani sotto i 30 anni che afferma di percepire un forte senso di comunità a Bangkok.
9 - Seoul, Corea del Sud
Innovazione e cultura pop si incontrano a Seoul, una città dinamica dove tecnologia, design e creatività definiscono il lifestyle contemporaneo. Gli abitanti di Seoul si sentono bene, con il 79% degli intervistati che dichiara di essere felice nella propria città. La capitale sudcoreana ha ottenuto anche l'approvazione di Time Out, classificandosi al terzo posto a pari merito tra le città preferite dagli esperti della rivista. Seoul è una città poliedrica. Che si tratti di ammirare la fioritura dei ciliegi in primavera, di scatenarsi in festival musicali estivi, di campeggiare lungo il fiume Han in autunno o di affrontare le piste da sci in inverno, questa città offre una fuga multiforme su misura per i desideri di ogni viaggiatore.
10 - Tokyo, Giappone
Tokyo chiude la top 10 delle Time Out Best Cities 2026. "Generatore inesauribile di tendenze, mosaico di un milione di sottoculture, la megalopoli più sicura e a misura d'uomo del pianeta: Tokyo è tutto questo e molto di più - si legge su Time Out -. La nostra è una città di cui ci vuole un giorno per innamorarsi e una vita intera per comprenderla; una città che si reinventa incessantemente, mentre secoli di storia rivivono proprio sotto le sue strade". Lo staff di TimeOut ha votato la capitale giapponese come città preferita per il 2026 (insieme a Londra). Tokyo ha ottenuto un punteggio particolarmente alto tra i suoi abitanti della Generazione Z: il 91% degli under 30 afferma che la propria città li rende felici e l'82% dichiara che le persone a Tokyo sembrano positive.
Napoli, unica città italiana in classifica
Le altre città in classifica
11. Zurigo
12. Rio de Janeiro
13. Copenaghen
14. San Paolo
15. Hong Kong
16. Cracovia
17. Porto
18. Guadalajara
19. Madrid
20. Valencia
21. Sydney
22. Parigi
23. Singapore
24. Marrakech
25. Hanoi
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30. Pechino
31. Anversa
32. Chiang Mai
33. Napoli
34. Amsterdam
35. Medellín
36. Lima
37. Vancouver
38. Ho Chi Minh City
39. Osaka
40. Atene
41. Chicago
42. Il Cairo
43. Buenos Aires
44. Vienna
45. Dublino
46. San Francisco
47. Lagos
48. Auckland
49. Lisbona
50. Bogotá