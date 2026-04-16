Vacanze 2026, crisi carburante e prezzi in aumento. Come risparmiare

Partendo dal presupposto che è impossibile a oggi dire quanto a lungo continuerà la crisi in Medio-Oriente, è lecito attendersi che siano necessarie ancora diverse settimane (se non mesi) affinché l’impatto della guerra sui mercati cessi. Al netto di questo, restano validi i consigli generali per cercare di risparmiare sulla propria prenotazione: pianificare il viaggio il prima possibile per pagare meno volo e pernottamento, essere flessibili su date e destinazioni così da scegliere i momenti e le mete meno costose, e cercare di viaggiare negli orari in cui i voli costano meno.

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