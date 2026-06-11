Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abruzzo, due sorelle scomparse da una casa famiglia: ricerche anche nel Lazio

Cronaca

Le due ragazzine, di 12 e 16 anni, si sarebbero allontanate nella notte tra sabato e domenica, presumibilmente tra le 2 e le 5 del mattino, passando attraverso una finestra danneggiata. Secondo gli inquirenti qualcuno potrebbe averle aiutate: si indaga per sottrazione di minori. Appello dei genitori per ritrovarle

ascolta articolo

Sembra avvolta nel mistero la scomparsa di due sorelle di 12 e 16 anni da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Le due si sarebbero allontanate nella notte tra sabato e domenica, presumibilmente tra le 2 e le 5 del mattino, passando attraverso una finestra danneggiata. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo alla Procura di Sulmona che indaga per sottrazione di minori. Una delle ipotesi, infatti, è che le ragazze possano essere state aiutate da qualcuno ad abbandonare la struttura protetta.

L'appello dei genitori separati

"Aiutatemi a ritrovare le mie figlie. Non abbiamo ancora nessuna notizia. Spero che siano in salute, che è la cosa più importante, e che vengano ritrovate al più presto", è l'appello lanciato dal padre, separato da anni dalla moglie. La stessa ex moglie ha presentato una denuncia ai carabinieri per sottrazione di minore lanciando poi l'ennesimo appello. "Vi prego, parlate subito" - ha scritto in una lettera aperta. "Anche una notizia che può sembrare piccola può essere decisiva. Non trattenete informazioni. Non proteggete silenzi. Le mie figlie devono tornare al sicuro".

Vivevano da due anni in una casa famiglia

Le due minorenni, Sarah e Alisya, vivevano nella casa famiglia in Abruzzo da circa due anni e, secondo quanto riferito dai familiari, da sette anni erano inserite in strutture di accoglienza in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale della coppia. Al padre sarebbe stata notificata alla fine di maggio una sentenza di revoca del provvedimento, anche se le ragazze, originarie di Minturno, in provincia di Latina, avrebbero dovuto rimanere ancora per alcuni mesi nella struttura. Il coordinamento delle attività investigative è affidato al sostituto procuratore Stefano Iafolla. Le ricerche risultano particolarmente complesse poiché, secondo quanto emerso, le due ragazze si sarebbero allontanate senza telefoni cellulari. 

Cronaca: Ultime notizie

Asti, incendio in un'azienda agricola: i due proprietari in ospedale

Cronaca

Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Le operazioni di...

Avvocata Solange Marchignoli picchiata, ex condannato a 4 anni

Cronaca

L'imprenditore iraniano è stato condannato dal Tribunale di Milano a quattro anni di reclusione...

La parte lesa Solange Marchignoli arriva all’udienza del processo per maltrattamenti alla ex, Milano 11 Giugno 2026 ANSA/MATTEO CORNER

Milano-Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini del ministero Trasporti

Cronaca

L'inchiesta è quella della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità...

Brugneto di Reggiolo, 21enne finisce con l'auto nel canale e muore

Cronaca

Riccardo Franzoni è morto dopo essere finito con l'auto in un canale. Il giovane, residente a...

Nessun parente reclama l'eredità, il patrimonio allo Stato per legge

Cronaca

A sedici anni dalla morte di un uomo deceduto a Guastalla nel 2009, nessun erede si è fatto...

Cronaca: i più letti