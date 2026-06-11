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Morta a 94 anni Sultana Razon, la vedova di Umberto Veronesi

Cronaca
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Pediatra, ha esercitato la professione per 40 anni a Milano agli ospedali Fatebenefratelli e San Carlo. Dalla lunga unione col celebre oncologo ha avuto sei figli. Da bambina aveva subito le leggi razziali e la deportazione

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È morta all'età di 94 anni Sultana Razon, vedova di Umberto Veronesi. "Medico pediatra e moglie di Umberto, sopravvissuta alla deportazione, è stata per Milano un esempio di tenacia, altruismo e memoria" ha detto di lei il sindaco Giuseppe Sala esprimendo vicinanza alla famiglia. "La sua testimonianza" - ha aggiunto - "resterà con noi".  Sultana Razon Veronesi, conosciuta con il nome di Susy, è scomparsa a Milano, città in cui era nata nel 1932, come scrive la Fondazione Veronesi sul proprio sito ricordandola. Pediatra, ha esercitato la professione per quarant'anni a Milano agli ospedali Fatebenefratelli e San Carlo. Dalla lunga unione con Umberto Veronesi ha avuto sei figli.

 

Da bambina aveva subito le leggi razziali e la deportazione

Sultana era nata da genitori turchi, ebrei sefarditi, venuti in Italia nel 1930. Da bambina aveva subito le leggi razziali e la deportazione insieme ai suoi familiari. Era stata internata nel campo di Bergen Belsen, dove morì Anna Frank, ed era riuscita a tornare in Italia e a riprendere gli studi. Proprio mentre lei studiava medicina la madre si era ammalata di tumore e in quel periodo difficile aveva conosciuto Umberto Veronesi, giovane e brillante medico, che dopo qualche anno diventò suo marito. Nel 1958 si era laureata e poi aveva conseguito la specializzazione in Pediatria. Nel 2019 il Comune di Milano le aveva conferito l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza cittadina, per il suo impegno come pediatra e come testimone della Shoah nelle scuole e con i ragazzi. 

Sultana Razon Veronesi, widow of Umberto Veronesi, at the burial chamber of her husband set up in Marino's Palace, seat of the City Hall of Milan, Italy, 10 November, 2016. Veronesi, who died aged 90 on 8 November, was internationally respected for his groundbreaking work on preventing and treating breast cancer. The physician founded a top cancer-research foundation that carried his name and was an advocate of the benefits of vegetarianism. ANSA / MATTEO BAZZI
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