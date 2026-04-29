Studia architettura, lavora come rider e ha 21 anni. Sarebbe Eitan Bondì il ragazzo che ha sparato alcuni colpi con una pistola softair contro due iscritti all’Anpi durante la manifestazione dello scorso 25 aprile a Roma. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità: a casa sua sarebbero anche stati trovati e sequestrati alcuni coltelli, mentre non è stata trovata la softair utilizzata per i fatti che adesso lo vedono indagato per tentato omicidio, oltre che per porto e detenzione di armi illegali. Bondì, che si sarebbe disfatto dell’arma, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida del fermo e dell'interrogatorio di garanzia. Avrebbe dichiarato di far parte della Comunità Ebraica, che prende le distanze dal gesto di violenza.