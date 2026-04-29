Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare Eithan Bondì, accusato di aver sparato con una softair contro due iscritti all’Anpi a Roma. Il giovane è stato arrestato e portato a Regina Coeli con accuse tra cui tentato omicidio

Eithan Bondì è stato fermato la sera del 28 aprile con le accuse di tentato omicidio, porto e detenzione di armi illegale. Il 21enne sarebbe responsabile di aver sparato con una softair contro due iscritti all'Anpi il 25 aprile al termine del corteo. Il giovane è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza: attraverso i frame estrapolati dai numerosi video del Comune di Roma ed della Questura capitolina gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a estrapolare i dati parziali della targa del motoveicolo. Sono così risaliti all'intestatario e utilizzatore dello scooter.