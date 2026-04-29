Global Sumud Flotilla: le nostre navi fermate da motoscafi israeliani

"Motoscafi militari hanno puntato laser e armi d'assalto", comunica la Global Sumud Flotilla. "Eravamo diretti per un'azione non violenta di protesta contro la nave Zim Emeralda, partita dal porto di Genova e diretta ad Haifa con un carico definito 'pericoloso' quando alcune delle imbarcazioni sono stata abbordate", dice un attivista a bordo. La Farnesina chiede informazioni a Israele

"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS". È quanto comunica la Global Sumud Flotilla.

Una fonte della sicurezza israeliana conferma che la Marina israeliana ha avviato l'intercettazione della Global Sumud Flottilla, attualmente situata vicino all'isola greca di Creta.

La testimonianza

"Eravamo diretti per un'azione non violenta di protesta contro la nave Zim Emeralda, partita dal porto di Genova e diretta ad Haifa con un carico definito 'pericoloso' quando alcune delle imbarcazioni sono stata abbordate". Sono le parole di Vittorio Sergi, attivista marchigiano a bordo di una barca, battente bandiera italiana, che fa parte della missione umanitaria "Global Sumud Flotilla", diretta verso Gaza con l'obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese.

"L'azione voleva essere pacifica e mirava a denunciare il traffico di armi. - prosegue Sergi, mentre racconta di essere al timone della barca e che sta lasciando la zona di intercettazione dirigendosi verso Creta - Siamo in acque internazionali, davanti alla Grecia. Questo è un segnale che iniziative civili e non violente danno fastidio a chi ha fatto del Mediterraneo il suo cortile di casa, ma la Flotilla rivendica proprio l'elemento di pace, di fratellanza tra i popoli e non si rassegna a questo".