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Flotilla per Gaza, al via da Augusta la seconda missione

Cronaca

Al via dal porto siciliano di Augusta la seconda missione della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. Gli attivisti, riuniti al porto Xiphonio tra cori pro-Palestina, puntano a sfidare l'assedio israeliano e forzare l'apertura di un corridoio umanitario. Le imbarcazioni porteranno aiuti e assistenza internazionale in territorio palestinese.

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