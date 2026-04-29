Un focus sul nostro Paese è arrivato da Bankitalia. Dall'indagine sul credito condotta dalla Banca d'Italia, sempre nell'ambito di quella della Bce, emerge che le banche italiane si attendono, nel trimestre in corso, un calo della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese a causa degli eventi bellici e dell'andamento dei prezzi dell'energia. Gli eventi "avrebbero favorito un atteggiamento attendista delle imprese", si legge. Inoltre gli istituti di credito segnalano come, per le stesse cause, ci sarà un "irrigidimento sui finanziamenti" con un impatto più marcato per i settori maggiormente esposti.

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