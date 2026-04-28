Introduzione

Sempre più agenti e mediatori, oltre quota 30mila, e sempre meno sportelli bancari nel mondo del credito. È lo scenario che emerge da un recente rapporto Oam-Prometeia, che evidenzia come nel 2025 i professionisti del settore creditizio abbiano intermediato il 77% di tutte le cessioni del quinto dello stipendio e il 42% dei mutui residenziali, mentre resta ancora molto bassa la percentuale del credito alle imprese, a quota 2%. Il fatturato totale oscilla tra i due miliardi e i due miliardi e 200 milioni di euro.