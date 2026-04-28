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Crediti e mutui, in Italia ci sono sempre meno sportelli bancari ma più agenti e mediatori

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sempre più agenti e mediatori, oltre quota 30mila, e sempre meno sportelli bancari nel mondo del credito. È lo scenario che emerge da un recente rapporto Oam-Prometeia, che evidenzia come nel 2025 i professionisti del settore creditizio abbiano intermediato il 77% di tutte le cessioni del quinto dello stipendio e il 42% dei mutui residenziali, mentre resta ancora molto bassa la percentuale del credito alle imprese, a quota 2%. Il fatturato totale oscilla tra i due miliardi e i due miliardi e 200 milioni di euro. 

Quello che devi sapere

Agenti e mediatori creditizi sostituiscono gli sportelli bancari

Il report parla di un processo di sostituzione degli sportelli bancari, iniziato nell’ultimo decennio, che prosegue a tutta velocità: la forza lavoro dei professionisti del credito lo scorso anno è cresciuta ancora del 2%, a fronte di una diminuzione della stessa cifra dei dipendenti bancari. Per capire: se il numero di agenti e di mediatori creditizi si assesta adesso oltre le 30mila persone, appena una decina di anni fa era intorno ai 19mila. Così, il rapporto tra forza lavoro "terza" e dipendenti bancari è passato da circa "un professionista del credito ogni 20 dipendenti bancari" a "un professionista del credito ogni 10 dipendenti bancari", di cui "uno ogni cinque" tra le banche specializzate, "uno ogni otto" tra le banche commerciali di minori dimensioni e "uno ogni 40" tra i grandi gruppi bancari.

 

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Il mercato in mano ai grandi operatori

Come anticipato, il fatturato totale del settore nel 2025 ha viaggiato sui due miliardi di euro, che significa cinque-sei milioni di euro al giorno. Ci sono però grandi differenze interne al sistema: circa il 60% del fatturato e degli utili si è concentrato nei primi 40 operatori, che tutti insieme rappresentano soltanto il 5% del totale. Il 70% degli operatori, in media di dimensioni definite “micro” (cioè con meno di cinque collaboratori), ha rappresentato invece solo il 15% del fatturato.

 

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Poche operazioni di erogazione di credito alle imprese

L’erogazione di credito alle imprese resta comunque ancora una quota assolutamente minoritaria, arrivando ad appena il 2% del totale dei servizi offerti, quasi del tutto ricondotto ai mediatori. Questo perché, si legge nel rapporto, “il credito alle imprese rappresenta infatti, per i professionisti del credito, un mercato fortemente basato sulle competenze più che sulle dimensioni, in cui la “specializzazione” è un elemento imprescindibile e dove la concorrenza si sposta da fattori di prezzo, a fattori qualitativi basati sul livello di assistenza offerta”.

 

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Ma lo scenario potrebbe cambiare

Qualcosa comunque si muove anche sotto questo profilo: tra i maggiori professionisti del credito operanti nel settore retail “si osservano già tentativi di ingresso nel mercato corporate, mediante primi progetti di set-up di team dedicati o collaborazioni con soggetti specializzati che, tuttavia, richiedono un ampio percorso di realizzazione per il raggiungimento di una piena efficacia”.

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Il leasing finanziario cresce

Lo studio si sofferma poi sul leasing finanziario. Al netto del noleggio a lungo termine auto, la crescita è stata del 9% rispetto al 2024 e del 15% rispetto al 2021, per un totale di 24,2 miliardi di euro in nuove erogazioni. Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi hanno fatto la loro parte, con quote del 9,2% e del 4,8% del totale di quanto stipulato in leasing.

 

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Le prospettive per il futuro

A fronte dei dati, non sorprende che nel settore ci sia ottimismo per il futuro. L’80-90% degli intervistati per l’analisi pensa infatti che nel medio termine ci sarà un’ulteriore crescita, anche tramite l’aumentare dei prodotti di credito intermediati. Il 75% degli agenti in attività finanziaria conta quindi su un ampliamento nei prossimi cinque o dieci anni della propria operatività, mentre i mediatori creditizi prevedono una crescita del numero dei collaboratori, sempre nei prossimi cinque o dieci anni.

 

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