Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Patto di stabilità, Dombrovskis: "Italia non ha chiesto deroga, risposte siano contenute"

Economia

Il commissario Ue all'Economia ha ricordato che il nuovo quadro di governance economica è entrato in vigore da poco più di un anno e "consente maggiore flessibilità agli Stati membri nel definire le loro traiettorie fiscali", con un orizzonte più orientato al medio termine e un maggiore ricorso a elementi anticiclici

ascolta articolo

"Al momento, questo tipo di richiesta non è stata presentata, quindi è difficile commentare scenari ipotetici", A parlare è il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, interpellato sull'ipotesi che l'Italia attivi la clausola nazionale di salvaguardia per le spese nell'energia e se la Commissione la prenderebbe in considerazione. "La nostra raccomandazione è generalmente quella di mantenere una risposta contenuta e di restare all'interno dei parametri dei piani strutturali di bilancio nazionali", ha aggiunto.

Il contesto macroeconomico

Dombrovskis ha richiamato il contesto macroeconomico, sottolineando che dopo la pandemia e la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina "gli Stati membri presentano livelli elevati di deficit e debito". Il commissario per l'Economia ha quindi evidenziato il cambio di scenario rispetto agli anni del Covid: "Durante il Covid abbiamo adottato uno stimolo fiscale generalizzato, in un contesto di tassi sostanzialmente pari a zero. Ora i tassi sono molto più alti, il che limita anche lo spazio fiscale e la possibilità di finanziamento a debito". Bruxelles invita dunque a interventi mirati, anche alla luce del nuovo quadro di governance economica, che - ha segnalato Dombrovskis - prevede già alcuni margini di flessibilità. Tra questi, ha spiegato, le minori entrate legate al ciclo economico, la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione e l'aumento dei costi per interessi "non devono essere compensati". "Ci sono quindi alcuni elementi che consentono, in un certo senso, una politica fiscale più espansiva ancora prima di ricorrere a misure discrezionali", ha concluso il commissario lettone.

Approfondimento

Patto di stabilità e crescita, cos'è e quali sono le regole

Semplificare e accelerare

"Quello che vogliamo - ha detto ancora Dombrovskis - è avere procedure di infrazione più rapide, più automaticità e anche sanzioni potenzialmente più elevate". L'obiettivo, ha spiegato, è "semplificare e accelerare le procedure" e "essere più rigorosi nel concedere proroghe", che potranno essere accordate solo se accompagnate da "un calendario chiaro e realistico delle misure da adottare". "Può esserci una sola richiesta di estensione del termine", ha precisato. Bruxelles punta anche a un maggiore ricorso ai dialoghi preliminari (l'Eu Pilot), ma "se il dialogo pre-infrazione non ha successo" o se il caso è "improbabile da risolvere" in questa fase, si passerà direttamente a procedure più rapide. "L'anno scorso la durata media di un caso di infrazione era di quasi tre anni", ha ricordato il commissario, aggiungendo che "quasi un quinto dei casi è durato oltre cinque anni". "Per questo vogliamo davvero accelerare queste procedure"

Vedi anche

Eurogruppo, guerra Iran. Giorgetti: "Ue adotti misure straordinarie"

Economia: Ultime notizie

Amica chips, Pata e Preziosi Food: multa di 23 milioni dall'Antitrust

Economia

Le tre società - si legge in una nota dell'Autorità - "hanno attuato un'intesa segreta unica,...

Prezzo carburante aerei in aumento, le low cost tagliano i voli

Economia

Le compagnie aeree low-cost – che, secondo diverse stime, controllano poco più di un terzo del...

Lavoro, il decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Cosa contiene

Economia

In attesa delle ultime limature al testo, il provvedimento è atteso nel Consiglio dei ministri...

Modello 730, cosa tenere a mente su bonus e detrazioni per la casa

Economia

Le spese per i lavori di ristrutturazione o di acquisto della casa rientrano tra quelle...

Bonus edilizi e controlli, cosa farà il Fisco e cosa serve sapere

Economia

Il tema dei bonus edilizi è tornato nelle ultime settimane sotto i riflettori, in particolare...

Economia: I più letti