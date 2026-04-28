Il commissario Ue all'Economia ha ricordato che il nuovo quadro di governance economica è entrato in vigore da poco più di un anno e "consente maggiore flessibilità agli Stati membri nel definire le loro traiettorie fiscali", con un orizzonte più orientato al medio termine e un maggiore ricorso a elementi anticiclici ascolta articolo

"Al momento, questo tipo di richiesta non è stata presentata, quindi è difficile commentare scenari ipotetici", A parlare è il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, interpellato sull'ipotesi che l'Italia attivi la clausola nazionale di salvaguardia per le spese nell'energia e se la Commissione la prenderebbe in considerazione. "La nostra raccomandazione è generalmente quella di mantenere una risposta contenuta e di restare all'interno dei parametri dei piani strutturali di bilancio nazionali", ha aggiunto.

Il contesto macroeconomico Dombrovskis ha richiamato il contesto macroeconomico, sottolineando che dopo la pandemia e la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina "gli Stati membri presentano livelli elevati di deficit e debito". Il commissario per l'Economia ha quindi evidenziato il cambio di scenario rispetto agli anni del Covid: "Durante il Covid abbiamo adottato uno stimolo fiscale generalizzato, in un contesto di tassi sostanzialmente pari a zero. Ora i tassi sono molto più alti, il che limita anche lo spazio fiscale e la possibilità di finanziamento a debito". Bruxelles invita dunque a interventi mirati, anche alla luce del nuovo quadro di governance economica, che - ha segnalato Dombrovskis - prevede già alcuni margini di flessibilità. Tra questi, ha spiegato, le minori entrate legate al ciclo economico, la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione e l'aumento dei costi per interessi "non devono essere compensati". "Ci sono quindi alcuni elementi che consentono, in un certo senso, una politica fiscale più espansiva ancora prima di ricorrere a misure discrezionali", ha concluso il commissario lettone. Approfondimento Patto di stabilità e crescita, cos'è e quali sono le regole