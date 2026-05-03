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VERONA, ITALY - NOVEMBER 02: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale celebrates victory after Victor Nelsson of Hellas Verona own goal the Serie A match between Hellas Verona FC and FC Internazionale at Stadio Marcantonio Bentegodi on November 02, 2025 in Verona, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Chivu, scudetto con l'Inter alla prima stagione: storia e carriera dell'allenatore. FOTO

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Uno dei segreti dell’Inter campione d’Italia 2025-2026 è la sua guida, Cristian Chivu: classe 1980 e già bandiera nerazzurra in campo, l’ex tecnico della Primavera è riuscito a imporsi sulla panchina del Biscione e a vincere al primo tentativo. Ecco la sua storia da calciatore e da allenatore

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