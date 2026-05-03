Uno dei segreti dell’Inter campione d’Italia 2025-2026 è la sua guida, Cristian Chivu: classe 1980 e già bandiera nerazzurra in campo, l’ex tecnico della Primavera è riuscito a imporsi sulla panchina del Biscione e a vincere al primo tentativo. Ecco la sua storia da calciatore e da allenatore