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Violenti scontri tra ultras nel Leccese: quattro feriti, due perdono dita dopo bomba carta

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©Ansa

Questo il bilancio dei violenti scontri avvenuti nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese, prima della partita di Promozione tra Squinzano e Leverano. Due dei tifosi coinvolti hanno anche perso alcune dita delle mani

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Quattro tifosi feriti. Questo il bilancio degli scontri avvenuti nel pomeriggio a Squinzano, nel Leccese, dopo i tafferugli scatenatisi all'esterno dello stadio, in via Moretto, prima dell'inizio della partita di Promozione contro il Leverano. 

I tifosi feriti

Un tifoso 35enne del Leverano ha riportato lesioni lievi alla schiena colpito da un cacciavite. Un tifoso dello Squinzano, 45 anni, è stato invece ferito alla testa da un altro oggetto contundente. I due tifosi che hanno riportato le lesioni più serie, un 23enne supporter dello Squinzano e un 39enne tifoso del Leverano, hanno perso alcune dita delle mani nell'esplosione di alcune bombe carta lanciate durante i tafferugli e sono stati portati e poi operati presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Gli artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri, intervenuti per la messa in sicurezza, hanno trovato sul posto tre petardi inesplosi. Gli inquirenti sono al alvoro per ricostruire la dinamica degli scontri e identificare i responsabili degli scontri,

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Gli scontri

Gli scontri, secondo quanto ricostruito, sarebbero iniziati prima del fischio di inizio della partita fuori dalla struttura sportiva e sarebbero consistiti nel lancio di oggetti, pietre e bombe carta.   Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa sono intervenute per sedare i violenti tafferugli, al termine dei quali due dei feriti sono stati portati in ospedale. Sul posto, per la bonifica, anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri. Oltre ai feriti, gli scontri hanno causato il danneggiamento di alcune auto parcheggiate fuori dallo stadio. La partita si è poi comunque disputata e si è conclusa con la vittoria dello Squinzano per 5-0.

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L'Equipe

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