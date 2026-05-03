I tifosi feriti

Un tifoso 35enne del Leverano ha riportato lesioni lievi alla schiena colpito da un cacciavite. Un tifoso dello Squinzano, 45 anni, è stato invece ferito alla testa da un altro oggetto contundente. I due tifosi che hanno riportato le lesioni più serie, un 23enne supporter dello Squinzano e un 39enne tifoso del Leverano, hanno perso alcune dita delle mani nell'esplosione di alcune bombe carta lanciate durante i tafferugli e sono stati portati e poi operati presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Gli artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri, intervenuti per la messa in sicurezza, hanno trovato sul posto tre petardi inesplosi. Gli inquirenti sono al alvoro per ricostruire la dinamica degli scontri e identificare i responsabili degli scontri,