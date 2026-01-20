Roma e Fiorentina, stop Viminale trasferte tifosi fino fine stagione

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione. Lo ha deciso il ministero dell'Interno dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa sull'autostrada A1 tra gli ultras delle due squadre, mentre erano in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze. L'adozione dei provvedimenti sulle trasferte era stata rinviata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle ''valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza''. Il ministro dell'Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza.