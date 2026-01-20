Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma e Fiorentina, stop del Viminale alle trasferte dei tifosi fino a fine stagione

Sport

Lo decisione segue gli scontri in autostrada tra ultras delle due squadre avvenuti sull'autostrada A1 domenica scorsa

ascolta articolo

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione. Lo ha deciso il ministero dell'Interno dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa sull'autostrada A1 tra gli ultras delle due squadre, mentre erano in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali  sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze. L'adozione dei provvedimenti sulle trasferte era stata rinviata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle ''valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza''. Il ministro dell'Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza.

 

Sport: Ultime notizie

Champions, Inter-Arsenal 0-0 e Copenaghen-Napoli 0-0. I risultati LIVE

Sport

Al via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la...

MILAN, ITALY - JANUARY 20: General view of the UEFA Champions League Pro match ball inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Internazionale Milano and Arsenal FC at Stadio San Siro on January 20, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Roma e Fiorentina, stop Viminale trasferte tifosi fino fine stagione

Sport

Lo decisione segue gli scontri in autostrada tra ultras delle due squadre avvenuti...

Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner al secondo turno

Sport

 L'azzurro, che difende il titolo, ha battuto il francese n. 93 al mondo, che si è ritirato...

Cr7, respinto ricorso Juve su stipendi: non dovrà restituire 9,8 mln

Sport

La vicenda risale ai tempi della pandemia, con la società bianconera che chiedeva l'annullamento...

Australian Open 2026, out Arnaldi e Bellucci. Avanti Maestrelli

Sport

Arnaldi è stato eliminato dal russo Andrey Rublev (punteggio di 6-4, 6-2, 6-3)....

Sport: I più letti