Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma

Circa 200 persone sono scese dalle auto e si sono affrontate con spranghe. La polizia sta cercando di identificare i resposabili

Tifosi si affrontano con caschi e spranghe

Circa 200 ultras, con i volti coperti, sono scesi dalle auto sulla corsia d'emergenza affrontandosi con caschi e spranghe. Le due tifoserie erano dirette rispettivamente a Bologna e Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. La polizia, inoltre, è al lavoro per identificare i partecipanti agli scontri.