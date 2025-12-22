Napoli, protesta dei tifosi contro divieto trasferte

Circa 500 tifosi del Napoli hanno manifestato in città contro il divieto per i residenti in Campania di seguire la squadra in alcune trasferte. Il corteo, partito da piazza Berlinguer con lo striscione “Trasferte libere”, ha attraversato via Toledo fino a piazza Municipio. I manifestanti hanno distribuito volantini ironici sul “cambio di residenza”, firmati dalle Curve A e B. Una delegazione è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo e la protesta si è svolta senza incidenti