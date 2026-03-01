Roma, la comunità  iraniana festeggia la morte di Khamenei

Decine di persone, appartenenti alla comunità iraniana in Italia, sono scese in piazza a Roma per festeggiare la morte di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti in Iran. Alla manifestazione hanno preso parte anche alcuni membri della comunità israeliana con le bandiere di Israele.
