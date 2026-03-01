Capodanno cinese, festa a Milano per il Cavallo di Fuoco

Grande festa in piazza a Milano per il Capodanno Cinese, che segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco. Le celebrazioni si sono tenute come ogni anno all'Arco della Pace, davanti a centinaia di persone, con musica, maschere e la tradizionale danza del Leone. Il primo giorno del nuovo anno, secondo il calendario cinese, è stato in realtà il 17 febbraio, ma la festa in città è stata posticipata a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
