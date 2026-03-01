Offerte Sky
Cappella Sistina, manutenzione al Giudizio Universale

Cronaca

Nella Cappella Sistina è in corso una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo. I restauratori stanno rimuovendo i depositi di lattato di calcio che negli anni hanno spento i colori, restituendo luminosità all’affresco. I lavori dovrebbero concludersi entro la Settimana Santa, a trent’anni dall’ultimo grande restauro.

