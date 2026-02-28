Offerte Sky
Scontro Tram a Milano, passeggero: ho avuto paura che si capovolgesse

Cronaca

"Ho capito subito che qualcosa non stesse andando come previsto. Dopo pochi secondi dalla fermata dove sarei dovuto scendere il tram è uscito fuori dai binari" ha dichiarato uno dei passeggeri. Dopo l'incidente gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere presenti sul tram della linea 9 che nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio è deragliato a Milano tra Piazza Repubblica e Porta Venezia. Il bilancio è di due morti e decine di feriti di cui tre in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Uno dei passeggeri a bordo del tram deragliato venerdì 27 febbraio a Milano ha rilasciato una dichiarazione a Sky TG24: "La fermata saltata è quella dove scendo di solito ma quando non si è fermato ho notato che il tram stesse andando più veloce del solito". E ha proseguito: "Per un attimo ho avuto paura si ribaltasse. Tutto è successo molto in fretta e in pochi minuti ho visto intorno a me persone coperte di sangue". Ad un giorno dall'incidente che ha visto coinvolto il tram 9, deragliato tra Piazza della Repubblica e Porta Venezia, sono tre i pazienti a non essere ancora stati dimessi dall'Ospedale. Secondo il bollettino aggiornato al Policlinico di Milano ci sono 2 pazienti in Neurorianimazione. Nessuno di loro è in pericolo di vita. 

