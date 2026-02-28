Tram Milano, dolore e cordoglio sul luogo dell’incidente

A Milano proseguono le indagini sul deragliamento del tram, con analisi dei video e verifiche sulle dichiarazioni dell’autista
