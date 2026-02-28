A Napoli migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione contro l’overtourism. Il corteo ha preso il via da Piazza Dante e ha attraversato il centro della città, per poi concludersi nei pressi della sede della Regione Campania. I manifestanti hanno protestato contro il caro affitto e l’impatto del turismo di massa.
Prossimi video
Napoli, in migliaia sfilano in città contro caro affitti
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 28 febbraio, edizione delle 8
Cronaca
Rassegna stampa, i giornali di sabato 28 febbraio
Cronaca
Incidente tram, due morti e decine di feriti a Milano
Cronaca
Tram deragliato, polizia locale: "Non escludiamo nulla"
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 febbraio, edizione delle 19
Cronaca
Tram deraglia a Milano, i rilievi delle autorità
Cronaca