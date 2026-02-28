Offerte Sky
Napoli, in migliaia sfilano in città contro caro affitti

Cronaca

A Napoli migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione contro l’overtourism. Il corteo ha preso il via da Piazza Dante e ha attraversato il centro della città, per poi concludersi nei pressi della sede della Regione Campania. I manifestanti hanno protestato contro il caro affitto e l’impatto del turismo di massa.

