Tre scialpinisti caduti in crepaccio sul Monte Rosa

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Colle Vincent, sul Monte Rosa per il recupero di tre scialpinisti caduti in crepaccio. L'incidente si è verificato poco dopo le 13.30 a quota 4000 metri. Al momento due persone sono state estratte e portate in Pronto Soccorso. Il terzo è ancora nel crepaccio, a circa 30 mt di profondità. Sul posto operano il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna e Soccorso Alpino di Alagna.
