Tre scialpinisti caduti in crepaccio sul Monte Rosa

Cronaca

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Colle Vincent, sul Monte Rosa per il recupero di tre scialpinisti caduti in crepaccio. L'incidente si è verificato poco dopo le 13.30 a quota 4000 metri. Al momento due persone sono state estratte e portate in Pronto Soccorso. Il terzo è ancora nel crepaccio, a circa 30 mt di profondità. Sul posto operano il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna e Soccorso Alpino di Alagna.

