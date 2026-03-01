Offerte Sky
Monte Rosa, scialpinisti nel crepaccio: un disperso

Cronaca

Un grave incidente sul Monte Rosa ha coinvolto tre scialpinisti caduti in un crepaccio sul versante valdostano. Due sono stati recuperati vivi e ricoverati ad Aosta, mentre il terzo resta intrappolato a grande profondità. Le operazioni di recupero, condotte dal Soccorso Alpino e dai soccorritori locali, sono state sospese a causa delle condizioni meteo avverse.

