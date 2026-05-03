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F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO

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Il pilota italiano su Mercedes, davanti alle due McLaren, sale sul gradino più alto del podio per la terza gara consecutiva e resta in testa al Mondiale. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di George Russell, 4°, e alla Red Bull di Max Verstappen, 5°. Chiude 7° la Rossa di Lewis Hamilton

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Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes conquista la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell (IL RACCONTO DELLA GARA SU SKY SPORT).

Antonelli: "Ci godiamo questa vittoria"

"La partenza non è stata brutta come quella di ieri ma per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono", ha commentato Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gp di Miami. "La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada", aggiunge il 19enne pilota della Mercedes.

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La classifica del Gp di Miami

Si è piazzata sesta la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di George Russell, quarto, e alla Red Bull di Max Verstappen, quinta. Chiude settima la Rossa di Lewis Hamilton. Chiudono le prime 10 posizioni Colapinto (Alpine), Sainz Jr. (Williams) e Albon (Williams). Poi:

 

11° Bearman (Haas)

12° Bortoleto (Audi F1 Team)

13° Ocon (Haas)

14° Lindblad (Racing Bulls F1 Team)

15° Alonso (Aston Martin)

16° Pérez (Cadillac)

17° Stroll (Aston Martin)

18° Bottas (Cadillac)

19° Hülkenberg (Audi F1 Team - ritiro)

20° Lawson (Racing Bulls F1 Team - ritiro)

21° Gasly (Alpine - ritiro)

22° Hadjar (Red Bull - ritiro)

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Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1

Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il Gp di Cina a Shanghai al volante della sua Mercedes. Un successo  bissato due settimane dopo a Suzuka, in Giappone, e che corona  una carriera breve, ma già ricca di successi e record personali. A cominciare da quello di poleman più giovane della storia. Dalle origini del nome a una fugace apparizione cinematografica, il ritratto del talento italiano che fa sognare gli appassionati di motori

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