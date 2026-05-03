Calcio, malore per Alex Ferguson: portato in ospedale per precauzione

Sir Alex Ferguson è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all'Old Trafford poco prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool in programma oggi, domenica 3 maggio. Lo segnala la Bbc , secondo cui il ricovero è stato scelto a fronte di "una misura precauzionale" per l'ex allenatore del Manchester United, 84enne, ma "non di un'emergenza".

L'ottimismo del club

Ferguson, autentica leggenda del club inglese che ha allenato per 27 anni durante un periodo ricco di successi per i Reds, assiste spesso alle partite del club dal palco d'onore. Al momento, segnala ancora la Bbc, "non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale". I dirigenti del Manchester United, comunque, "sono ottimisti sul fatto che Ferguson sarà presto in grado di tornare a casa". L'ex allenatore dei Reds aveva subito un'emorragia cerebrale nel 2018 ma nonostante le conseguenze di quel problema ha continuato a seguire le vicende sportive del club che ha portato in alto.