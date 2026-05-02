Serie A, Udinese-Torino 2-0. Alle 18 in campo Como-Napoli

Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria del Lecce a Pisa, la 35esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio i friulani battono i granata con i gol di Ehizibue e Kristensen. Tra poco calcio d’inizio della sfida tra le formazioni di Fabregas e Conte. Stasera, alle 20.45, si gioca Atalanta-Genoa

La 35esima giornata del campionato di Serie A, dopo l’anticipo di ieri con la vittoria del Lecce a Pisa (che ha matematicamente condannato alla retrocessione i toscani e anche il Verona), prosegue oggi con altre 3 partite. Nel pomeriggio l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino. A seguire, alle ore 18, inizia Como-Napoli, match decisivo in ottica Champions ma anche per i calcoli dello scudetto per l’Inter. Infine alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si comincia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, poi alle 15 tocca a Sassuolo-Milan. Alle 18 va di scena Juventus-Verona mentre l’Inter alle 20.45 ospita il Parma e pregusta la festa tricolore a San Siro. Questo turno terminerà lunedì con Cremonese-Lazio (alle 18.30) e Roma-Fiorentina (alle 20.45).