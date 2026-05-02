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Serie A, Udinese-Torino 2-0. Alle 18 in campo Como-Napoli

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©IPA/Fotogramma

Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria del Lecce a Pisa, la 35esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio i friulani battono i granata con i gol di Ehizibue e Kristensen. Tra poco calcio d’inizio della sfida tra le formazioni di Fabregas e Conte. Stasera, alle 20.45, si gioca Atalanta-Genoa

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La 35esima giornata del campionato di Serie A, dopo l’anticipo di ieri con la vittoria del Lecce a Pisa (che ha matematicamente condannato alla retrocessione i toscani e anche il Verona), prosegue oggi con altre 3 partite. Nel pomeriggio l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino. A seguire, alle ore 18, inizia Como-Napoli, match decisivo in ottica Champions ma anche per i calcoli dello scudetto per l’Inter. Infine alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si comincia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, poi alle 15 tocca a Sassuolo-Milan. Alle 18 va di scena Juventus-Verona mentre l’Inter alle 20.45 ospita il Parma e pregusta la festa tricolore a San Siro. Questo turno terminerà lunedì con Cremonese-Lazio (alle 18.30) e Roma-Fiorentina (alle 20.45).

Udinese-Torino, la cronaca della partita

Gli ospiti partono bene con una palla gol sciupata da Simeone. Al 22esimo Zaniolo segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Udinese sblocca il match nel recupero del primo tempo: combinazione Solet-Buska che libera Ehizibue, bravo a siglare il vantaggio. A inizio ripresa i padroni di casa raddoppiano: angolo di Miller per la testa di Kristensen che svetta e realizza. Il ritmo cala e sono poche le occasioni nel finale. Il risultato non cambia più e l’Udinese porta a casa i 3 punti.

Il tabellino di Udinese-Torino 2-0

Gol: nel pt 46' Ehizibue; nel st 6' Kristensen

 

UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele (31' st Mlacic), Solet, Ehizibue (24' st Zarraga), Atta (38' st Arizala), Miller (31' st Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara, Zaniolo, Buksa (24' st Gueye). All.: Runjaic   

 

TORINO: (3-5-2): Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse, Lazaro, Casadei (12' st Prati), Ilkhan (12' st Kulenovic), Gineitis, Obrador (22' st Biraghi), Vlasic, Simeone (27' st Njie). All. D'Aversa   

 

Ammoniti: Obrador, Kabasele per gioco falloso.

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