Calcio, il Venezia torna in Serie A

Il Venezia torna in Serie A. La formazione guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 nella 37esima giornata di Serie B, e dopo due stagioni, torna in Serie A grazie alla sconfitta all'ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. Stroppa quindi conquista la quarta promozione in serie A dopo quelle con Crotone (2019-2020), Monza (2020-2021) e Cremonese (2024-25). Il Venezia sale di categoria grazie ai 79 punti conquistati a una giornata dal termine della stagione regolare, con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte e il miglior attacco del torneo con 75 gol segnati e solo 31 reti subite. Al secondo posto a 78 punti sale il Frosinone grazie al successo in trasferta sulla Juve Stabia per 1-0, mentre il Monza è terzo a 75 punti. Il Venezia è arrivato al pari grazie alla rete di Yeboah al 7' che al 32' ha sbagliato un calcio di rigore, e al raddoppio di Sagrado al 70', con Valoti che ha accorciato le distanze al 73' prima del pareggio finale di Artistico al 90'.