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F1, Gp Miami: Norris vince la Sprint davanti a Piastri e Leclerc

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©Getty

Il campione del mondo in carica vince davanti al compagno di scuderia. Buon podio per la Ferrari del monegasco, quarto posto per il leader del mondiale, l'emiliano Kimi Antonelli, che però è stato penalizzato e scende al sesto. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly

 

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Doppietta McLaren nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, quarto appuntamento del Mondiale. A vincere è il campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Mercedes di Kimi Antonelli, l'attuale leader della classifica monduale, ma l'emiliano è stato penalizzato di 5" per track limits e retrocede al sesto posto. Salgono al quarto e quinto posto rispettivamente il compagno di squadra alla Mercedes, l'inglese George Russell e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settima l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Antonelli resta in vetta alla classifica del mondiale con 75 punti, sette in più di Russell e venti in più di Leclerc. davanti al compagno di scuderia George Russell ed alla Red Bull di Max Verstappen. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali. 

Un minuto di silenzio per Alex Zanardi prima della Sprint Race

Pochi minuti prima del via della Sprint Race del Gran Premio di Miami, i piloti e gli ingegneri del "Circus" si sono raccolti sul traguardo per osservare un minuto in silenzio. Tanta commozione ha caratterizzato il ricordo di Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista italiano, scomparso ieri sera all'età di 59 anni.

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