Gp Canada, Sprint a Russell: Antonelli terzo, Ferrari quinta e sesta

F1, Gp Canada: Russell vince la Sprint, Antonelli è terzo. Le due Ferrari quinta e sestaSport
Dietro al pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole, il campione del mondo Lando Norris su McLaren. Scintille nel dopo gara tra i due piloti della scuderia tedesca dopo i contatti in pista. Leclerc predede Hamilton, quarto Piastri
George Russell ha vinto la gara Sprint del Gran Premio del Canada, terza gara breve del Mondiale 2026 di Formula 1. Dietro al pilota della Mercedes, partito dalla pole, si sono piazzati Lando Norris, secondo con la McLaren, e il leader della classifica iridata, Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes (HIGHLIGHTS). Fuori dal podio, al quarto posto Oscar Piastri su McLaren, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto. A punti sono andati anche Max Verstappen su Red Bull), settimo, e Arvid Lindblad (Racing Bulls), ottavo.
Botta e risposta nel dopo gara tra i due piloti Mercedes
Qualche tensione nel dopo gara tra i due piloti Mercedes, con Antonelli che ha pizzicato a distanza il vincitore dopo il duello in pista. "È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo e io ho fatto la mia mossa. Eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via, devo rivedere la situazione", ha detto l'italiano. "Poi sono uscito alla curva otto per colpa mia, ma è stata una bella gara". Antonelli è finito due volte fuori tracciato nel tentativo di superare il compagno di scuderia. Ha usato, invece, l'ironia Russell nel suo commento: "È stata una bella gara. È difficile aprire un gap su questa pista, io ho fatto una grande battaglia con Kimi e sono contento che siamo entrambi qua, alla fine. Il Mondiale? Non sono mai stato veramente preoccupato, Miami è un circuito un po' ostico per me. Sento che questa stagione per me inizierà davvero ora".
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