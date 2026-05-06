La Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2032

Annunciata l'estensione della partenership in Italia, Regno Unito ed Irlanda: ecco tutti i dettagli ascolta articolo

La Formula 1 sarà visibile su Sky Italia fino al 2032. La media company e gli organizzatori del circus hanno annunciato un'estensione della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l'accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, su Sky e in streaming su Now, sarà quindi possibile seguire prove, qualifiche, Sprint e Gran Premi: alcuni Gp saranno anche in chiaro su TV8. La partnership include in tutti i Paesi dell'accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy.





Dana Strong: "Entriamo insieme in una nuova era "L'estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c'è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l'italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno", afferma Dana Strong, Group Ceo di Sky.



Duilio: "Molto soddisfatti di questo accordo" "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche", aggiunge Andrea Duilio, Ceo Sky Italia. "Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall'inizio della nostra collaborazione, molti anni fa. Sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l'emozione della Formula 1 ai nostri appassionati", conclude Stefano Domenicali, president e Ceo di Formula 1.

