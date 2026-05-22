Atalanta, presentato nuovo logo in stile anni '80: "La Dea al centro"

Ha un sapore vintage il nuovo logo dell'Atalanta, presentato sul canale YouTube ufficiale del club bergamasco. Il rebranding rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 al 1993 e viene lanciato ufficialmente nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, avvenuta il 22 maggio 2024 a Dublino col 3-0 al Bayer Leverkusen. Il nuovo simbolo vede il profilo della Dea inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero separati da una linea bianca in diagonale e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. I loghi storici dell'Atalanta sono tuttora oggetto di una mostra diffusa in luoghi simbolo della città di Bergamo.