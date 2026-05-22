Atalanta, presentato nuovo logo in stile anni '80: "La Dea al centro"

Lo stemma è stato presentato sul canale YouTube ufficiale del club nel secondo anniversario della vittoria dell'Europa League
Ha un sapore vintage il nuovo logo dell'Atalanta, presentato sul canale YouTube ufficiale del club bergamasco. Il rebranding rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 al 1993 e viene lanciato ufficialmente nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, avvenuta il 22 maggio 2024 a Dublino col 3-0 al Bayer Leverkusen. Il nuovo simbolo vede il profilo della Dea inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero separati da una linea bianca in diagonale e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. I loghi storici dell'Atalanta sono tuttora oggetto di una mostra diffusa in luoghi simbolo della città di Bergamo.
La Dea nel logo dagli anni Sessanta
Il sito ufficiale del club recita: "Sono gli anni Sessanta quando la sagoma della Dea compare per la prima volta nel logo societario atalantino. Da allora viene confermata come il simbolo dell'Atalanta, adattandosi nel tempo a esigenze diverse come ricami, stampe, applicazioni digitali, merchandise, fino all'evoluzione che viene presentata oggi".
Un logo costruito per sottrazione
La nota spiega così la scelta grafica: "La logica che lo guida è quella della sottrazione, ovvero togliere il superfluo per dare più spazio alla Dea, che torna a essere il fulcro visivo dello stemma senza ulteriori elementi. I capelli diventano cinque ciocche, un numero che richiama volutamente i fondatori che nel 1907 diedero vita al club. Lo sfondo è interamente blu, racchiuso da una circonferenza nera. Il risultato è un'identità che funziona perfettamente su qualsiasi supporto ed è riconoscibile sempre, come la Dea che rappresenta".