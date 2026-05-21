Calcio, la lista dei 100 finalisti dell'European Golden Boy 2026

Introduzione
Nel borgo umbro di Solomeo, mercoledì 20 maggio, è stata svelata la top 100 dello European Golden Boy 2026, premio istituito da Tuttosport nel 2023 e giunto già alla sua 24esima edizione. Ad aggiudicarselo sarà il miglior giocatore Under 21 militante in un club europeo in questa stagione. Con una clausola particolare: nessuno può vincere il premio per due edizioni.
Quello che devi sapere
La cerimonia
La cerimonia si è svolta nel borgo di Solomeo, su un palco allestito nel quartier generale di Brunello Cucinelli, con lo stilista a fare gli onori di casa. A condurre la serata il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e la giornalista di Sky Sport Federica Lodi, che hanno dialogato con personalità del mondo dello sport del calibro di Fabio Capello, Giovanni Malagò, Sara Gama, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Adriano Galliani, Ezio Simonelli, Carlos Cuesta e alcuni campioni del mondo del 2006 come Fabio Grosso, Angelo Peruzzi, Marco Amelia e Christian Zaccardo.
La Top 100 di Transfermarkt
Per la prima volta, la prima selezione è elaborata dal partner Transfermarkt, che ha stilato la Top 100 presentata il 20 maggio e grazie a un continuo aggiornamento dei dati a sua disposizione permetterà di monitorare costantemente la situazione, garantendo una fotografia autentica del panorama continentale. La selezione è stata effettuata grazie a uno score istituito per l'occasione basandosi su una serie di fattori che vanno dalle performance al valore di mercato e del club di appartenenza, dal potenziale del giocatore alla difficoltà della lega in cui milita.
Quanto valgono i Golden Boys
Il valore di mercato complessivo del podio è di 340 milioni di euro, con una media che supera i 100 milioni a giocatore. Il valore di mercato complessivo della lista è di 2.417,3 milioni di euro.
I campionati leader
Tra i campionati, a guidare la classifica è la Premier League, con 21 giocatori su 100 in lista. Al secondo posto, pari merito, la Ligue 1 e la Bundesliga con 16 giocatori. La Serie A si ferma a 4.
Le nazioni
Tra le nazioni è la Francia a vantare il maggior numero di rappresentanti, con 13 giocatori candidati, l’Inghilterra è seconda con 10 e la Spagna terza con 8. Quattro gli italiani candidati: Francesco Camarda del Lecce al 91esimo posto, Samuele Inácio del Borussia Dortmund all’88esimo, Luca Reggiani del Borussia Dortmund al 40esimo e Honest Ahanor dell’Atalanta al 29esimo.
Le nazioni
Tra le nazioni è la Francia a vantare il maggior numero di rappresentanti, con 13 giocatori candidati, l’Inghilterra è seconda con 10 e la Spagna terza con 8. Quattro gli italiani candidati: Francesco Camarda del Lecce al 91esimo posto, Samuele Inácio del Borussia Dortmund all’88esimo, Luca Reggiani del Borussia Dortmund al 40esimo e Honest Ahanor dell’Atalanta al 29esimo.
Le squadre con più giocatori candidati
Il club con più giocatori in lista è il Porto (5), seguito da Chelsea e PSG (4) e Ajax, Barcellona, Bournemouth, Tottenham e Salisburgo (3). Barcellona e Chelsea sono gli unici club ad avere due giocatori nella top 10.
I ruoli
Un solo portiere è presente in lista, 32 i difensori, 34 i centrocampisti e 32 gli attaccanti. Il più giovane è Max Dowman, attaccante inglese dell'Arsenal nato il 31/12/2009, che occupa il 51° posto, fresco vincitore della Premier League.
Chi sceglierà il vincitore
Il vincitore sarà incornato a dicembre da una giuria di giornalisti rappresentanti le 50 principali testate europee.