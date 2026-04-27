Inchiesta arbitri, 5 indagati. Tommasi designatore ad interim

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati", si è appreso da fonti qualificate della Procura di Milano. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi”, ha detto il numero uno del club nerazzurro a Sky Sport, prima della partita di campionato contro il Torino. "Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti". Sotto i riflettori, c'è anche un presunto incontro sugli arbitri graditi e sgraditi all'Inter. "Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro. Se ci aspettiamo che qualcuno venga ascoltato? Sono stato molto chiaro, non ho nulla da aggiungere".