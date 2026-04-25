Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: "Mi autosospendo"

La Procura di Milano indaga per una presunta interferenza con le decisioni della sala Var durante la partita Udinese-Parma dell’1 marzo 2025. Rocchi: "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura". La Procura generale dello sport chiede relazione a quella Figc. Abodi: "Grave gestione della denuncia, se responsabilità ci saranno conseguenze". Indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Come riporta anche Sky Sport , l’ipotesi di reato è legata in particolare alla partita Udinese-Parma dell’1 marzo 2025 per una presunta interferenza con le decisioni della sala Var, ma non solo. "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura", ha detto Rocchi in una dichiarazione all'Ansa. Poi, in serata, ha annunciato: "In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can".

I capi d'imputazione

Secondo l’agenzia AGI, riportata anche da Sky Sport, sarebbero tre i capi d'imputazione nell'avviso di garanzia recapitato a Rocchi. Avrebbe combinato la designazione dell’arbitro Colombo per la partita Bologna-Inter dell’aprile 2025, perché secondo i pm era arbitro gradito all’Inter. Poi avrebbe orientato la designazione dell’arbitro Doveri per la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter , in modo da evitare per le partite successive e decisive, la designazione dello stesso arbitro ritenuto poco gradito all’Inter. Inoltre, in occasione della partita Udinese-Parma del marzo 2025 avrebbe violato il protocollo Var, che prevede la totale autonomia delle sale Var, inducendo la chiamata all’On Field Review dell’arbitro Maresca ai fini dell’assegnazione del rigore a vantaggio dell’Udinese.

Rocchi: "Tornerò più forte di prima"

Rocchi, annunciando l'autosospensione, parla di una "scelta sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia" che "vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima". "Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto - conclude Rocchi - mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione".

Il legale: "Rocchi contesta addebiti, è una persona seria e corretta"

"Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta", afferma all'Ansa l'avvocato Antonio D'Avirro, del foro di Firenze, che difende Gianluca Rocchi, invitato dalla Procura di Milano a comparire il 30 aprile. "Al momento non posso fare dichiarazioni, perché devo studiare le carte - aggiunge il legale - Posso però dire che il mio assistito, con cui ho parlato, contesta quel che gli viene addebitato nell'invito a comparire".

