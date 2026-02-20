Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arbitri, verso riforma del sistema: cosa potrebbe cambiare

Sport
©Getty

L'idea è quella di creare una società partecipata dalla Figc, guidata da un Cda di tre membri, che nomineranno poi un responsabile amministrativo e uno tecnico. Il secondo sostituirebbe di fatto il designatore a capo degli arbitri di serie A

ascolta articolo

Non sembra destinato a placarsi il conflitto tra la Federcalcio e l’Aia. Mentre il presidente degli arbitri, Antonio Zappi, vede confermata in appello la sua sospensione di 13 mesi, Gabriele Gravina ha inviato una lettera di diffida al suo vicario, Francesco Massini. Oltre ai procedimenti disciplinari, la Figc punta però a una riforma radicale per superare la crisi del settore. L'obiettivo, sottolinea Repubblica, è sottrarre all’Aia il potere di nomina dei designatori di Serie A e B, eliminando le logiche clientelari e le correnti interne che hanno condizionato le carriere dei direttori di gara.

Esclusa l'ipotesi del commissariamento

Il progetto prevede la creazione di una società partecipata dalla Figc, guidata da un Cda di tre membri, che nomineranno poi un responsabile amministrativo e uno tecnico. Il secondo sostituirà di fatto il designatore e sarà a capo degli arbitri di serie A: avrà il potere di sceglierli, togliendo quindi all’Aia il potere di nominare un designatore e il controllo sugli arbitri di vertice. Rimuovendo quindi il criterio di selezione dalla logica clientelare che in questi anni ha fatto sì che il futuro dei direttori di gara dipendesse dai presidenti di sezione dell’Aia, che potevano o meno promuoverli. Nonostante la tensione, Gravina esclude per ora il commissariamento, attendendo l'esito del ricorso di Zappi al Collegio di Garanzia del Coni.

 

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali, ieri niente medaglie azzurre: gli Usa ci superano

live Sport

Quattordicesimo giorno di gare per i Giochi di Milano-Cortina. Ieri nessuna soddisfazione per gli...

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 20 febbraio

Sport

Ci sono ancora tante gare e tante medalgie da assegnare. Gli azzurri sono impegnati in diverse...

Olimpiadi invernali 2026, giornata senza medaglie per l'Italia. LIVE

Sport

Tredicesima giornata dei Giochi di Milano Cortina 2026. Giulia Murada quinta nella finale nello...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 26

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Europa e Conference League, vincono Bologna e Fiorentina. HIGHLIGHTS

Sport

A decidere l'andata dei playoff di Europa League un gol di Castro al 9'. In Conference League la...

Sport: I più letti