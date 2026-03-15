La 29esima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha vinto 2-0 a Verona. Alle 15 sono iniziate Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 c’è Como-Roma. Alle 20.45 chiude la domenica Lazio-Milan

La 29esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha vinto 2-0 a Verona. Alle 15 sono iniziate Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 c’è Como-Roma. Alle 20.45 chiude la domenica Lazio-Milan. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria 4-1 del Torino contro il Parma. Sabato pareggio 1-1 tra Inter e Atalanta, vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, successo 1-0 della Juventus in casa dell'Udinese. La giornata finisce lunedì con Cremonese-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).