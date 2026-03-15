La 29esima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha vinto 2-0 a Verona. Alle 15 sono iniziate Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 c’è Como-Roma. Alle 20.45 chiude la domenica Lazio-Milan
La 29esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Genoa ha vinto 2-0 a Verona. Alle 15 sono iniziate Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 c’è Como-Roma. Alle 20.45 chiude la domenica Lazio-Milan. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria 4-1 del Torino contro il Parma. Sabato pareggio 1-1 tra Inter e Atalanta, vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, successo 1-0 della Juventus in casa dell'Udinese. La giornata finisce lunedì con Cremonese-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Hellas Verona-Genoa 0-2
15' st Vitinha, 41' st Ostigard
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Valentini Oyegoke (1'st Belghali), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (9'st Suslov), Frese (35'st Sarr) Bowie (41'st Mosquera), Orban. All.: Sammarco
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Malinovskyi (25'st Amorin), Frendrup, Messias (33'st Martin), Sabelli (14'st Norton-Cuffy), Colombo (33'st Ekhator), Ekuban (14'st Vitinha). All.: De Rossi
Ammoniti: Oyegoke, Akpa Akpro, Vitinha per gioco falloso.
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©IPA/Fotogramma
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