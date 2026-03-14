Prosegue oggi la 29esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la sfida di ieri tra Torino e Parma , vinta dai granata 4-1, sono tre le partite in programma oggi: alle ore 15 l’Inter ha pareggiato per 1-1 contro l’Atalanta , dando così la possibilità al Milan di accorciare ulteriormente nella corsa Scudetto. Alle 18 invece il Napoli riceve al Maradona il Lecce, mentre in serata alle 20.45 l’Udinese sfida in casa la Juventus. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domani si giocheranno invece cinque partite, tra cui le sfida di cartello delle 18 tra Como e Roma e delle 20.45 tra Lazio e Milan.

La cronaca di Inter-Atalanta (HIGHLIGHTS)

È molto aperta la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta, con entrambe le squadre che giocano a ritmi alti e costruendo diverse occasioni da rete. A sbloccare la partita sono i padroni di casa, che passano al 26esimo grazie al gol di Pio Esposito. Subito il gol, gli ospiti vanno leggermente in difficoltà e la squadra di Chivu preme alla ricerca del raddoppio, ma si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa non cambia il copio dell’incontro, con le squadra che si sfidano a viso aperto e costruiscono diverse occasioni: al 60esimo grande occasione per Thuram, che però calcia su Carnesecchi in uscita. Al 70esimo è invece l’Atalanta ad avere la possibilità di pareggiare ma il tiro di Bernasconi viene murato da Carlos Augusto. Nel finale gli uomini di Palladino trovano il gol del pari con Krstovic, e la partita termina così 1-1.

Il tabellino di Inter-Atalanta 1-1

26’ Pio Esposito, 82’ Krstovic

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji (35' st De Vrij), Carlos Augusto, Dumfries, Barella (31' st Frattesi), Zielinski, Sucic, Dimarco (20' st Luis Henrique), Esposito (20' st Bonny), Thuram. All.: Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20' st Hien), Zappacosta, De Roon (31' st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi, Samardzic (6' st Ederson), Zalewski (20' st Sulemana), Scamacca (6' st Krstović). All.: Palladino.

Ammoniti: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto per gioco falloso, Chivu e De Ketelaere per proteste

Espulso al 40' st Chivu per doppia ammonizione per proteste.