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Napoli-Lecce, malore in campo per Banda. "Botta al petto e paura"

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"Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si è messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, rassicurando tutti sulle condizioni del suo giocatore rimasto a terra da solo nel finale della partita di Napoli, e portato via dallo stadio in ambulanza

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Malore in campo per il giocatore del Lecce Lameck Banda nel finale della partita con il Napoli allo stadio Maradona. L'attaccante zambiano del Lecce è crollato a terra da lungo la linea laterale, in una zona dove era solo: tutto è accaduto attorno al minuto 88, a richiamare il soccorso è stato Antonio Conte, che dalla panchina era il più vicino. Banda è apparso da subito cosciente. Secondo le prime informazioni,  avrebbe avvertito un dolore al petto, forse per un colpo ricevuto in precedenza. Ora è all'ospedale per un controllo. 

Di Francesco rassicura

"Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si e' messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, rassicurando tutti sulle condizioni del suo giocatore rimasto a terra. "Si tratta di un colpo al petto - ha detto a Dazn - eèstato uno spavento, soprattutto per lui. Fortuna che il colpo era a destra, non dalla parte del cuore".

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