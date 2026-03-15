Atp Indian Wells, stasera Sinner affronta Medvedev in finale

L’azzurro è per la prima volta all’ultimo atto nel Masters 1000 californiano dopo aver superato Alexander Zverev in semifinale: per il titolo (dalle ore 22 italiane) se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Nel torneo femminile finale Sabalenka-Rybakina. Cobolli e Bencic trionfano nel doppio misto. Tutti i match si possono seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Jannik Sinner va a caccia del titolo al Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino, numero 2 del mondo, ieri ha superato Alexander Zverev in semifinale. Questa sera, dalle 22 ora italiana, se la vedrà in finale contro il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto nell'altra semifinale il n.1 del ranking Carlos Alcaraz. La sfida al Tennis Paradise californiano sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
La vittoria di Sinner contro Zverev
Sinner ha conquistato la sua prima finale in carriera a Indian Wells. Con una prova di forza ha sconfitto il tedesco Zverev (numero 4 al mondo), battuto già negli ultimi cinque precedenti. Jannik ha vinto 6-2, 6-4 in appena 83 minuti di gioco. L’azzurro diventa il sesto giocatore ad aver raggiunto le finali in tutti i Masters 1000 sul cemento dopo Djokovic, Nadal, Federer, Murray e Medvedev. Per l'azzurro c’è ora la chance vincere il titolo in California e diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei i tornei Atp Masters 1000 sul duro. Indian Wells resta l'unico "Big Title" sul cemento che ancora gli manca.
La vittoria di Medvedev su Alcaraz
Nell’altra semifinale Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così un posto nella finale contro Sinner. Lo spagnolo era arrivato a questa partita con un record di 16-0 nell’anno in corso. Ma il russo lo ha sconfitto dimostrando di essere in un grande momento di forma e portando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito Atp.
Sinner-Medvedev, i precedenti
L'ultimo confronto tra Sinner e Medvedev risale al novembre 2024, nel round robin delle Atp Finals. Vinse l’italiano, che ha conquistato ben otto delle ultime nove partite disputate contro il russo. L'azzurro è avanti 8-7 nei precedenti.
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La finale femminile
Alle 19 ora italiana si disputa invece la finale femminile. Aryna Sabalenka, alla sua terza finale al Masters 1000 di Indian Wells, ha eliminato in semifinale la ceca Linda Noskova. Ora la bielorussa numero uno al mondo, nella corsa al suo primo titolo sul cemento californiano trova di fronte Elena Rybakina. La kazaka ha superato in semifinale Elina Svitolina. L’ultimo atto sarà dunque una rivincita della finale del recente Australian Open.
Cobolli e Bencic trionfano nel doppio misto
Intanto ieri Flavio Cobolli e Belinda Bencic si sono laureati nuovi campioni del doppio misto a Indian Wells. La coppia italo-svizzera ha conquistato il titolo battendo in finale Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool, n. 1 del seeding, con il punteggio di 6-3, 2-6, 10-7. L'azzurro e l'elvetica in semifinale avevano eliminato i campioni in carica nella Coachella Valley, ovvero la rodata coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori.
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©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa