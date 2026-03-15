Atp Indian Wells, stasera Sinner affronta Medvedev in finale

L’azzurro è per la prima volta all’ultimo atto nel Masters 1000 californiano dopo aver superato Alexander Zverev in semifinale: per il titolo (dalle ore 22 italiane) se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Nel torneo femminile finale Sabalenka-Rybakina. Cobolli e Bencic trionfano nel doppio misto. Tutti i match si possono seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner va a caccia del titolo al Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino, numero 2 del mondo, ieri ha superato Alexander Zverev in semifinale. Questa sera, dalle 22 ora italiana, se la vedrà in finale contro il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto nell'altra semifinale il n.1 del ranking Carlos Alcaraz. La sfida al Tennis Paradise californiano sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La vittoria di Sinner contro Zverev

Sinner ha conquistato la sua prima finale in carriera a Indian Wells. Con una prova di forza ha sconfitto il tedesco Zverev (numero 4 al mondo), battuto già negli ultimi cinque precedenti. Jannik ha vinto 6-2, 6-4 in appena 83 minuti di gioco. L’azzurro diventa il sesto giocatore ad aver raggiunto le finali in tutti i Masters 1000 sul cemento dopo Djokovic, Nadal, Federer, Murray e Medvedev. Per l'azzurro c’è ora la chance vincere il titolo in California e diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei i tornei Atp Masters 1000 sul duro. Indian Wells resta l'unico "Big Title" sul cemento che ancora gli manca.

La vittoria di Medvedev su Alcaraz

Nell’altra semifinale Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così un posto nella finale contro Sinner. Lo spagnolo era arrivato a questa partita con un record di 16-0 nell’anno in corso. Ma il russo lo ha sconfitto dimostrando di essere in un grande momento di forma e portando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito Atp.

Sinner-Medvedev, i precedenti

L'ultimo confronto tra Sinner e Medvedev risale al novembre 2024, nel round robin delle Atp Finals. Vinse l’italiano, che ha conquistato ben otto delle ultime nove partite disputate contro il russo. L'azzurro è avanti 8-7 nei precedenti.