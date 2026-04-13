Sinner-Alcaraz: vittorie e trofei. Chi ha vinto di più?

La domanda finale dunque è: chi è più forte tra Jannik e Carlos? La risposta è praticamente impossibile. Jannik ha vinto più tornei, ma Carlos è decisamente avanti nel conto degli Slam, che pesano di più. Lo spagnolo ha una medaglia olimpica, l’italiano non ancora e dovrà aspettare Los Angeles 2028 per poterci provare, ma può replicare con due vittorie della Coppa Davis. Sinner ha due tornei Atp in più, ma se si entra nel dettaglio, a fare la differenza sono gli Atp 250, sicuramente i meno pesanti della categoria, dove l’altoatesino è avanti per 6-2 (7-2 contando anche la vittoria in doppio del 2021); sui Masters 1000 c’è parità totale a quota 8, sugli Atp 500 lo spagnolo è avanti 9-7. Ultimo dato, che conferma quanto il testa a testa sia questione di millimetri, riguarda le settimane passate ad abitare la posizione numero 1 del ranking Atp: 67 per Sinner, 66 per Alcaraz, con lo spagnolo che, vincendo a Barcellona, potrebbe di nuovo superare l’italiano anche in questo dato. Per essere del tutto onesti e sinceri, bisogna anche ricordare che Carlitos ha due anni in meno di Jannik, il suo talento è sbocciato in maniera leggermente più precoce e - ipotizzando una carriera di pari longevità per i due - potrebbe avere qualche stagione in più per arricchire il suo bottino.