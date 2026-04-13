Sinner-Alcaraz: vittorie e trofei. Chi ha vinto di più?

Introduzione
Ormai è ufficialmente la loro era. E vista la giovane età di entrambi, pare un’era destinata a durare a lungo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in rigoroso ordine di ranking per via del primo posto riguadagnato dall’altoatesino grazie alla vittoria nella finale del Masters 1000 di Montecarlo proprio in finale contro lo spagnolo, si affrontano da anni e da anni si alternano al vertice del tennis mondiale, spartendosi titoli e premi. La conferma dell’equilibrio nella sfida è data dal conto totale dei tornei vinti: 30 a 26 per l’italiano. Eccole nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Chi ha vinto più tornei del Grande Slam
Se ci si limita a considerare i tornei del Grande Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, Carlitos è avanti su Jannik per 7 a 4. Alcaraz ha vinto per due volte a Wimbledon, Parigi e Flushing Meadows, mentre una sola volta a Melbourne, proprio all’inizio di questa stagione, completando così il career Grand Slam.
Jannik ha fatto bis solo in Australia, collezionando poi una vittoria in Inghilterra e una negli Stati Uniti. Gli manca ancora la Francia, anche se il successo di Montecarlo, il primo importante sulla terra rossa, ha mostrato tutti i progressi su quella che per lui è storicamente sempre stata la superficie più ostica e fa ben sperare per il prossimo futuro.
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I tornei Atp
Jannik è avanti nei tornei singolari Atp per 21-19. Nel dettaglio ha vinto 8 Masters 1000, 7 Atp 500, 6 Atp 250. A questi va aggiunto un ATP 250 in doppio con Reilley Opelka nell’Open di Atlanta del 2021.
Alcaraz ha conquistato 8 successi nei Masters 1000, 9 negli Atp 500 e 2 negli Atp 250.
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Le finali perse
Sinner ha poi raggiunto altre 9 finali in carriera perdendole, 5 di queste contro Alcaraz, 2 delle quali nei tornei dello Slam l’anno scorso, a Parigi e New York.
Alcaraz di finali ne ha perse 8, la metà delle quali contro Sinner, una di queste in un torneo dello Slam, a Wimbledon, l’anno scorso.
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Gli scontri diretti
Anche dopo la finale di Montecarlo, Carlos Alcaraz resta avanti negli scontri diretti, avendone vinti 10 su un totale di 17. Sinner però è in trend positivo, venendo da due finali vinte contro lo spagnolo alle Atp Finals e al Masters 1000 di Montecarlo.
I Giochi Olimpici
Jannik Sinner non ha mai partecipato alle Olimpiadi, saltando (con qualche polemica) quelle di Parigi 2024. Carlos Alcaraz, invece, c’era ed è andato a medaglia. Non le ha vinte, però, cedendo in finale a Novak Djokovic e accontentandosi della medaglia d’argento. Un'altra finale persa per lui, ma dal peso decisamente diverso, perché una medaglia olimpica è pur sempre una medaglia olimpica.
Le Atp Finals
Jannik Sinner è uno specialista delle Atp Finals, che ha vinto due volte. A Carlos Alcaraz questo titolo manca ancora. Entrambi godono invece di una vittoria nelle Next Gen Atp Finals, la versione riservata agli 8 migliori giocatori under 20 del ranking mondiale (vittorie che non abbiamo considerato nel conteggio finale, preferendo considerare solo i successi ottenuti in ambito assoluto).
La Coppa Davis
Netto il vantaggio di Jannik Sinner nella Coppa Davis, con due vittorie da protagonista e trascinatore con l’Italia nel 2023 e nel 2024, prima di dare forfait nel 2025 (edizione che ha visto la terza vittoria consecutiva per gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri). Alcaraz invece è fermo a quota zero.
Il bilancio finale: chi è più forte dei due?
La domanda finale dunque è: chi è più forte tra Jannik e Carlos? La risposta è praticamente impossibile. Jannik ha vinto più tornei, ma Carlos è decisamente avanti nel conto degli Slam, che pesano di più. Lo spagnolo ha una medaglia olimpica, l’italiano non ancora e dovrà aspettare Los Angeles 2028 per poterci provare, ma può replicare con due vittorie della Coppa Davis. Sinner ha due tornei Atp in più, ma se si entra nel dettaglio, a fare la differenza sono gli Atp 250, sicuramente i meno pesanti della categoria, dove l’altoatesino è avanti per 6-2 (7-2 contando anche la vittoria in doppio del 2021); sui Masters 1000 c’è parità totale a quota 8, sugli Atp 500 lo spagnolo è avanti 9-7. Ultimo dato, che conferma quanto il testa a testa sia questione di millimetri, riguarda le settimane passate ad abitare la posizione numero 1 del ranking Atp: 67 per Sinner, 66 per Alcaraz, con lo spagnolo che, vincendo a Barcellona, potrebbe di nuovo superare l’italiano anche in questo dato. Per essere del tutto onesti e sinceri, bisogna anche ricordare che Carlitos ha due anni in meno di Jannik, il suo talento è sbocciato in maniera leggermente più precoce e - ipotizzando una carriera di pari longevità per i due - potrebbe avere qualche stagione in più per arricchire il suo bottino.