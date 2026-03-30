Sinner realizza il Sunshine Double e ora punta al ritorno da numero 1

A partire dal 1990, anno di nascita della categoria Masters 1000, la Sunshine Double è stata completata solo da otto tennisti per un totale di 12 volte. Tra questi, soltanto due sono riusciti a ripetersi: Roger Federer (tre volte, l'ultima prima di Sinner) e Novak Djokovic (quattro volte, di cui tre consecutive tra il 2014 e il 2016). Sinner è diventato il secondo numero 2 del mondo a riuscirci, 34 anni dopo Michael Chang. Tutti gli altri lo avevano fatto da numero 1. Per quanto riguarda il femminile sono cinque le tenniste ad avere completato il Sunshine Double: Steffi Graf, Kim Clijsters, Vika Azarenka, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. L'unica a riuscirci due volte è stata proprio la prima nel 1994 e nel 1996. In quattro stagioni, il Double è stato completato contemporaneamente sia nel maschile che nel femminile (1994, 2005, 2016 e quest'anno).

Perché è così difficile

"Completare il Sunshine Double è forse più difficile che vincere un titolo del Grande Slam. Un Major è soltanto un torneo, per quanto si giochi al meglio dei cinque set, invece il Sunshine Double è formato da due tornei di quasi due settimane ciascuno", ha spiegato Daniil Medvedev. Le ragioni sono molteplici. Indian Wells e Miami sono due Masters 1000 consecutivi da 12 giorni ciascuno. Sinner ha giocato la finale in California il 15 marzo ed è sceso in campo a Miami già il 21, dopo un volo di cinque ore e pochissimo tempo per adattarsi a clima e condizioni di gioco completamente diverse. Dal 2025 entrambi i tornei utilizzano Laykold, il cemento ufficiale degli US Open, ma in Florida è progettato per essere uniforme e reattivo, mentre in California mantiene una composizione più sabbiosa, con più grip. Il risultato è evidente: nel deserto è più difficile chiudere il punto, ma in Florida il gioco è più rapido. Il clima è agli antipodi: a Indian Wells è desertico con aria secca e ventosa che amplifica lo spin; a Miami è umido e rende lo scambio più pesante. Gli ace aumentano mediamente del 10-15%.