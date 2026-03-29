Miami, la finale Sinner-Lehecka. Errani-Paolini sconfitte

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Atp Miami, la finale tra Sinner e Lehecka. Errani-Paolini sconfitte nel doppio

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©IPA/Fotogramma

L’azzurro sfida il ceco Jiri Lehecka per l’ultimo atto del torneo maschile. Le azzurrea ko nella finale di doppio. A trionfare, in una partita caratterizzata anche dall'interruzione per la pioggia, è la coppia Siniakova/Townsend con il punteggio di 7-6, 6-1

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Interrotta molte volte, causa pioggia, la finale tra l’azzurro Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka per l’ultimo atto del torneo maschile. (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Jasmine Paolini e Sara Errani sono invece state sconfitte e hanno perso il titolo del doppio femminile contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend: anche questa partita era stata sospesa per maltempo, per poi riprendere nella tarda serata italiana. (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Tutto in diretta su Sky. Intanto, ieri gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile: in finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten.

La finale tra Sinner e Lehecka

L’azzurro vuole vincere il Masters 1000 americano per completare il Sunshine Double, dopo aver già conquistato il titolo a Indian Wells, e anche per avvicinarsi ancora di più al primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz, eliminato al terzo turno del torneo. Sinner e Lehecka, prima di oggi, si sono già sfidati tre volte: i precedenti sono tutti a favore dell’azzurro. Il tennista altoatesino è arrivato in finale dopo aver battuto all'esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet, poi gli statunitensi Michelsen agli ottavi e Tiafoe ai quarti, in semifinale il tedesco e numero tre del mondo Zverev.

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La finale del doppio femminile

Sfumato il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno perso contro il duo composto da Siniakova/Townsend con il punteggio di 7-6, 6-1, al termine di una finale caratterizzata dall'interruzione per la pioggia. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo parziale dominio totale da parte della ceca e dell'americana, che hanno firmato così il Sunshine Double di doppio.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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