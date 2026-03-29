Miami, la finale Sinner-Lehecka. Errani-Paolini sconfitte

Interrotta molte volte, causa pioggia, la finale tra l’azzurro Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka per l’ultimo atto del torneo maschile. (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Jasmine Paolini e Sara Errani sono invece state sconfitte e hanno perso il titolo del doppio femminile contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend: anche questa partita era stata sospesa per maltempo, per poi riprendere nella tarda serata italiana. (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Tutto in diretta su Sky. Intanto, ieri gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile: in finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten.